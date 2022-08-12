「專櫃千元夯鞋」好市多賣399元　評價戰翻！內行推1款：正港經典

▲好市多賣場出現399元超夯拖鞋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

專櫃一雙要價千元的拖鞋，好市多甜甜價上架！一名男網友驚呼，在賣場鞋區看到一款巴西品牌的爆款夾腳拖鞋，一雙不到400元，因此好奇詢問評價如何？文章曝光後，網友反應兩極化，一派讚爆「好穿啊，去越南買了十雙，這價格比越南便宜欸」；另一派則眼神死直呼，「這個比我吃的麵條還容易斷！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近逛中和賣場時，發現一款超夯的夾腳拖鞋，顏色有黑色與藕粉色，一雙售價399元，讓他好奇湊上前拍照，接著貼文發問「有買過（的人），可以討論好不好穿？」

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照片可見，原來是巴西人字拖品牌哈瓦仕（Havaianas），架上有女款黑色、藕粉色，商品介紹寫著材質是，橡膠大底且耐走耐磨。

▲一雙售價399元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，網友驚呼，「在路上斷掉真的充滿尷尬」、「咦～為什麼台中的好市多是499」、「這種基本款中的基本款，本來訂價就不高，專賣店常常買一送一」、「藍白拖鞋這才是正港台灣人的經典」、「很耐穿，只是沒辦法算到它什麼時候斷，所以都會斷在半路上」、「上週去南崁店，37/38整個大缺貨」。

另一派苦主則抱怨，「以前買過，但是很高機率在中間人字夾腳的地方整根斷，來就不買了」、「這個比我吃的麵條還容易斷」、「穿過 後來就跑去直營店買了，因為這種拖鞋比較鞋墊薄，我去直營店比較厚」、「中間夾腳的地方很硬不好穿，可是穿過了，也不好意思退了」、「便宜～但這幾年哈瓦士越來越不耐穿」、「要價500-1000元沒半年就斷，客服還回應說盡量不要在有水的地方行走，我他X的」。

不過一派愛好者直呼好穿，「在勤美買過兩雙1000元的，到現在10年還沒斷，好市多買的已斷，穿3-4年」、「我穿四年沒壞耶」、「好穿啊，去越南買了十雙，這價格比越南便宜欸」、「我穿過涼鞋&拖鞋款都沒斷過耶，個人蠻喜歡的」。

▼網友評價兩極化，內行只推藍白拖鞋，才是正港經典。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

