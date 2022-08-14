一週雨區出爐！明「大台北等3區」迎雨　半個月內有颱風機率曝

▲未來一週天氣炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣仍以多雲到晴有午後雷陣雨為主，不過每日午後雷陣雨範圍都略有不同，明日中南部、大台北、各地山區午後有雨。中央氣象局指出，截至目前為止，今年夏天颱風數量明顯低於平均值，氣象專家彭啟明表示，未來一兩週有颱風的機會略低，如有生成強度也偏弱。

氣象局預報員葉致均表示，未來一週白天各地都是多雲到晴，週五以前南方水氣略多，中南部、恆春半島有降雨情形，清晨到上午西半部有局部降雨。

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氣象局已發布高溫資訊，明日中午前後臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲明天午後大台北有雨。（圖／記者李毓康攝）

午後降雨部分，明後天降雨範圍以中南部、大台北、各地山區為主，週三到週五以西半部及各地山區為主。週一到週三中南部午後有局部大雨。週六以後水氣明顯減少，清晨中南部有零星降雨，午後西半部有局部短暫陣雨，不過雨勢、降雨區域都會縮小。

葉致均指出，截至目前而言，今年生成的颱風數量低於平均值。氣象達人彭啟明表示，太平洋高壓異常的偏強西伸，季風低壓也偏西，沒有延伸到菲律賓東方海面，也讓颱風可發展空間變小許多。未來一兩週有颱風的機會略低，如有生成強度也偏弱。