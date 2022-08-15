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選戰到來網軍白熱化　報告：侯友宜臉書有五分之一的「假帳號」

▲新北市長侯友宜臉書粉專2022年1月至7月份假帳號佔比趨勢。（圖／大數據公司提供）

▲新北市長侯友宜臉書粉專2022年1月至7月份假帳號佔比趨勢。（圖／大數據公司提供）

記者陳俐穎／綜合報導

大數據公司今日宣布和中原大學合作開發Fanti《假帳號分析器》，進一步檢測出存在臉書中的假帳號。同時，針對國民黨籍新北市長侯友宜及民進黨籍新北市長參選人林佳龍臉書粉專下方假帳號的消長，發現新北市長侯友宜假帳號負面情緒最高時衝破六成，而民進黨籍新北市長參選人林佳龍表態爭取參選台北市長後，假帳號比例衝破雙位數，並且負面情緒大於正面情緒。

年底選舉即將到來，facebook、LINE、YouTube、PTT等各類社群平台勢必又將成為兵家之地。假帳號、網軍的議題持續白熱化，如何回應或讓一般民眾識別真實的聲音，各家候選人都需要嚴陣以待。

大數據公司技術長孟令三表示，Fanti《假帳號分析器》除了分析個人公開資料（學歷、經歷等）與好友互動程度等20項以上的特徵；亦透過網路資訊爬文，將帳號過去曾出現的留言內容、時間等資訊，進行歷史數位足跡分析；透過不同的深度、廣度，建置一套完整的神經網路分析模型，並與大數據資料庫結合，分析百萬筆以上特徵後，讓「假的真不了」。

隨著新北市疫情升溫，侯友宜的新北新冠肺炎疫情直播說明會，湧入的假帳號數量，比起前3個月，最多超過1倍以上，其中在假帳號中留言的呈現負面情緒，竟高達30%，而在5月侯友宜因為疫情政策走向，槓上中央，臉書假帳號比例，雖沒有比前一波還要高，但是一篇「我想，總統可能太忙了」的發文，瞬間假帳號負面情緒也第3度突破4成，創下1到5月次高峰。

到了7月份假帳號比例依舊沒有趨緩，依舊來到雙位數，最嚴重甚至一舉超越了1到6月的最高峰，來到21%，進一步分析假帳號留言的負面情緒，比起1到6月高點再往上攀升，最低來到25%，最高卻一舉突破61%，就目前數值表現，侯友宜的假帳號，似乎越接近選舉，假帳號的比例愈多，負面情緒表現也愈來愈明顯。

同樣透過Fanti《假帳號分析器》，分析民進黨新北市長參選人林佳龍臉書粉專，留言數超過500則的文章，在1到6月之間，假帳號的比例幾乎都維持在10％以下，2月份假帳號比例只有不到2%，不過林佳龍表態爭取民進黨黨內台北市長人選後，7月6號網路上開始流傳一份「屠龍計畫」，當日林佳龍粉絲團下的假帳號也正式突破雙位數，而且假帳號中負面情緒多過於正面情緒；7月9日林佳龍臉書發了一篇談到台北市政的「大台北寫真」，假帳號比例再度突破10％，假帳號反應出來的負面情緒也同樣高過於正面情緒。

隨著林佳龍於臉書宣布接受民進黨徵召參選新北市長，假帳號比例數值變動不大，但正面情緒與負面情緒，突然產生劇烈變化，假帳號的正面情緒來到28%，比負面情緒多了快要3倍。進一步分析，林佳龍臉書自5月27日之後，開始針對台北願景時，假帳號比例就有逐漸升溫的跡象，而且到了7月初民進黨雙北市長陷入焦著時，只要林佳龍發文針對台北相關議題發文時，假帳號比例上揚，一度升破14％，而且都是負面情緒大過於正面情緒。

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