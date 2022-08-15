KK園區主嫌起底！農村小哥18萬闖東南亞「造豬仔煉獄」搖身變傳奇

記者鄭思楠／綜合報導

華人被誘騙到柬埔寨電信詐騙案例頻傳，然而緬甸苗瓦迪「KK園區」更被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙園區人口販運的最終站，把沒有利用價值的受害者強摘器官，屍體拋入公海。據報導，「KK園區」物主之一的商人佘智江（She Zhijiang），已在泰國曼谷遭警方拘留。

▲佘智江以「佘倫凱」的身分活動，營造成功華商的形象。（圖／翻攝自華聲在線）

佘智江又名佘倫凱，1982年出生於湖南邵東，後移居廣西桂林，又下「南洋」闖蕩。佘智江是跨境網路賭博大亨，2012年就因涉及賭博等犯罪被中國大陸通緝，但後來入籍了柬埔寨，持柬埔寨護照。他在展示正面形象、做合法生意時，多會使用「佘倫凱」這個名字；但在做一些灰色交易、涉及違法業務時，使用的就是「佘智江」。

大陸媒體《華商在線》2018年曾發表一篇，描述佘倫凱發跡史和熱衷慈善的正面報導。報導提到，佘倫凱出生在湖南邵東一個農家，祖輩世代務農，從無一人離開故土，1996年，佘倫凱跑到桂林跟小姑姑學裁縫。從此，他踏上了一條「不斷折騰」的創業之路。開農用車、修機動車、推銷洗髮水、做保安、開按摩店、做直銷、當廚師、擺地攤賣賀年卡等等，短短幾年，他換了20多種職業。也就是那段時間的經歷，他敢拼膽子也變大了，最關鍵的是「體會到了做生意的樂趣」。

上世紀九十年代末期，互聯網在中國開始生根發芽。一個偶然的機會，佘倫凱通過QQ聊天室第一次接觸到了互聯網，從此便一發不可收拾。決意深耕互聯網的佘倫凱，租了一間小屋，成立了遊戲公司，做起了電子遊戲開發。佘倫凱每天工作18個小時，親戚做程式開發，他做銷售。

▲他曾帶4萬人民幣闖東南亞。（圖／翻攝自華聲在線）

報導提到，當時，一個認識了三年的網友，無意間透露，「某個福建老闆去東南亞做遊戲開發，賺了大錢。」佘倫凱又一次被深深觸動了，「人家敢去，我為什麼就不敢？」馬上，佘倫凱聯繫網友，希望他能夠介紹去菲律賓的「門路」。

不久，網友給他提供了有關菲律賓的一系列消息和人脈。三個月後，都不知英文有多少個字母的佘倫凱，懷揣4萬元人民幣（約新台幣18萬元），走出馬尼拉國際機場。之後，佘倫凱僅用了兩年，積累的財富遠遠超過了他當初欽佩不已的福建老闆。

之後，報導指出，佘倫凱開啟了多元化發展戰略，將業務拓展為旅遊、娛樂、文化傳媒、房地產、大型水療、健康養生以至最時興的區塊鍊等多個維度。他又輾轉於柬埔寨、緬甸、馬來西亞，不斷將戰場擴大，日漸成為東南亞僑商中一位出類拔萃的青年僑領。

報導還寫道，他積累大量財富後「捐贈弱勢」的經歷，包括在湖南老家，將家鄉的泥濘小路修成水泥大道，並裝上太陽能路燈，每年為村裡六十歲老人發放養老紅包；在緬甸，他對遭受水災的貧民捐款捐物，施以援手；在柬埔寨，他為當地捐修佛教寺廟；在菲律賓，他為賑災義演捐款出資；甚至還成立基金會捐款2000萬比索資助第一批20名菲律賓貧困大學生赴中國就學。

▲報導還提到佘智江每年為村裡六十歲老人發放養老紅包。（圖／翻攝自華聲在線）

此前，馬來西亞媒體《中國報》報導，緬甸苗瓦迪「KK園區」被稱為「豬仔煉獄」，園區內有上千名俗稱「豬仔」的被誘拐到外國打工者，以中國籍占多數，部分是馬來西亞及台灣籍，沒利用價值的豬仔會被全程施打麻醉帶上船，等抵達公海後上手術台強摘器官，賣到迪拜等地，豬仔屍體就直接拋入公海。

法新社引述根據多家媒體報導指稱，佘智江在柬埔寨以及緬甸克倫邦苗瓦迪鎮水溝穀（Shwe Kokko）， 經營備受爭議的大型事業和賭博事業，也在菲律賓經營樂透事務。

根據《曼谷郵報》報導，佘智江是在上週被捕的，其簽證也因此被取消，中國與泰國之間有引渡條款，佘智江目前正在等待引渡，但完成所有流程可能需要數月。

根據國際刑警組織（Interpol）對佘智江祭出紅色通緝令，他在中國大陸被指控非法經營賭場有關罪行，最重可能被判10年監禁。