只有7公分！迷你「海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡」開賣了　嗶卡還會發光

▲海尼根0.0玻璃瓶悠遊卡開賣了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼僅有5公分的零酒精罐裝悠遊卡後，這次終於等到海尼根零酒精玻璃瓶變身了，縮小成7公分大小，更特意升級瓶身，只要嗶卡就會發光放閃，可愛到不行，即日起於指定電商限量開放預購。另，阿Q桶麵紅椒牛肉口味日前也變身成icash2.0，超仿真泡麵碗療癒爆表，收藏控通通不能放過。

▲0.0玻璃瓶造型悠遊卡瓶身嗶卡就會發光放閃 。

海尼根0.0零酒精玻璃瓶縮小了，驚喜變身僅剩7公分的迷你造型悠遊卡，且從瓶蓋、瓶身印刷可是近乎100％還原，更把瓶身升級，依據實際玻璃瓶製做為透明瓶身，只要嗶卡瞬間瓶身就會發亮放閃，創意滿分，即日起於PChome限量開放預購，提醒須搭配瓶裝零酒精一同購買，數量有限、售完不補。

▲超療癒阿Q桶麵紅椒牛肉風味icash2.0。（圖／翻攝icash臉書粉專）

另，阿Q桶麵日前也變身成超療癒「紅椒牛肉風味icash2.0」，特意找來愛金卡公司合作，可以看到縮小版的阿Q桶麵，在包裝上同樣標示著品名、成分等細節，碗蓋也可以掀開一半，裡面不僅有擬真麵體和蔬菜配料，更特別設計2款彩蛋，分別用醬汁在麵體上寫「PASS」或「100」字樣，2款隨機出現，目前於博客來官網還能買到。

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