今夏必乾飲品！海尼根0.0零酒精華麗變身手搖飲超百搭

▲海尼根0.0零酒精跟文青系手搖引合作推出今夏必乾飲品！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

你喝過海尼根0.0零酒精嗎？為了每一個需要乾杯的時刻，海尼根自2020年推出零酒精拉格啤酒，由海尼根首席釀酒師從零開始，歷經數年時間從研發到釀造，堅持使⽤⽔、麥芽、啤酒花等天然原料，搭配獨特A酵⺟，經過兩次發酵產出啤酒後，再利⽤獨家真空蒸餾技術移除酒精，清爽順⼝、綿密泡沫中帶果香的多層次風味，讓零酒精啤酒也能盡享喝原味海尼根般暢快。海尼根0.0零酒精在保留完整拉格啤酒風味的同時，更厲害的是少了酒精後熱量減半，330ml熱量僅69大卡，熱愛啤酒的你不⽤再忍，想喝就喝不怕誤事！海尼根讓理性飲酒變得超easy。

▲飲品中加入海尼根0.0零酒精，天然麥香加上濃密氣泡，為飲品畫龍點睛。

⼈⽣有許多需要乾杯的時刻，但是也總有你不能乾杯的時刻，在聚餐的時候⼤家舉杯你舉可樂、跟朋友出遊看著⼤家暢飲⾃⼰卻只能沾⼀⼝、要居家上班⼜要顧⼩孩想買醉⼜不敢醉⋯⋯海尼根0.0零酒精讓你隨時乾杯都可以，不限場合不限時間，說乾就乾，走到哪都是⼈氣王。

▲「不要對我尖叫」推出「黑皮一夏 愛怎麼乾就怎麼乾」夏日全新企劃，打造兩款獨創的特⾊飲品「荔枝玫瑰鹽俏皮Feat.海尼根0.0」以及「蜂蜜調皮Feat.海尼根0.0」。

此次海尼根0.0與近年爆紅文青網美系⼿搖飲「不要對我尖叫」合作，推出「黑皮一夏 愛怎麼乾就怎麼乾」夏日全新企劃，以海尼根0.0零酒精為基底，打造兩款獨創的特⾊飲品「荔枝玫瑰鹽俏皮Feat.海尼根0.0」以及「蜂蜜調皮Feat.海尼根0.0」，「荔枝玫瑰鹽俏皮Feat.海尼根0.0」海尼根0.0零酒精加上茉莉綠茶，品嚐純粹的天然麥香以及海尼根0.0零酒精的濃密氣泡，再搭配天然荔枝原汁，呈現出迷人的清新甜美風味，最後再以玫瑰鹽收尾、中和甜味，清甜不膩，是讓人欲罷不能的夏日風味。「蜂蜜調皮Feat.海尼根0.0」同樣使用海尼根0.0零酒精和茉莉綠茶的百搭基底，另外加入香醇蜂蜜，簡單經典的滋味回味無窮，是隨時都會想來上一杯的飲品。2022/7/2～8/3，全台門市及外送平台皆有販售，整個暑假的時間都喝得到，不過期間限定、限量10,000杯，加入加入會員購買還現折30元，想喝可要把握時間衝一波。

今夏必喝還有這間！海尼根0.0與一手私藏世界紅茶合作，開發出「一手乾啦」最強夏季新品，夏日炎炎亟需紓壓，一手私藏調茶師以海尼根0.0零酒精發想，充分利用醇厚的啤酒花香氣、飽滿氣泡與微甜麥香的暢快口感，搭配二款私藏紅茶「橘潮Ｗave Feat.海尼根0.0」和「公爵Club Feat.海尼根0.0」。「橘潮Ｗave Feat.海尼根0.0」將經典啤酒花香氣融合柑橘風味，讓香氣十足的紅茶更顯層次，尾勁的麥香微苦的滋味，將柑橘香氣襯托地更加明顯。「公爵Club Feat.海尼根0.0」以酸香的百香果搭配伯爵茶，是夏日裡色彩鮮豔濃烈的盛宴，滋味酸甜優雅，成為全場焦點。2022/7/15起，全台限量9,000杯。7/15～7/31新品限時Double High兩杯$99，快相約好友一嚐海尼根0.0零酒精的華麗變身。

▲▼一手私藏世界紅茶開發出「一手乾啦」夏季新品，推出「橘潮Ｗave Feat.海尼根0.0」和「公爵Club Feat.海尼根0.0」。

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