她批柯市府未把握「無接觸支付」商機　「北市商圈僅957家用悠遊付！」

▲悠遊卡公司總經理邱昱凱、台北市議員王欣儀。（圖／王欣儀提供）



記者杜冠霖／台北報導

受新冠疫情影響，讓「無接觸支付」使用率大增，對此，北市議員王鴻薇批評，柯市府、悠遊卡公司未能把握商機，讓悠遊付在台北市每個商圈的拓點表現都不理想，「以目前台北市主要的32個商圈及市集為例，數萬個店家只有957個店家使用悠遊付！」

王欣儀表示，悠遊付在台北市全市主要商圈、市集有957個商家有設點，逾百萬會員的年平均消費僅2000元，經營績效尚待加強。王欣儀2日在交通部門質詢時，要求悠遊卡公司加強與商圈合作，「規劃有利卡友消費者、商圈店家與自身的行銷專案以創造三贏來自救！」

王欣儀指出，北市全體商圈，悠遊付在台北市每個商圈的拓點表現都不理想，以目前台北市主要的32個商圈及市集為例，數萬個店家只有957個店家使用悠遊付，其中圓山商圈「沒有」一個店家使用悠遊付，吳興街商圈只有1個店家使用悠遊付，另外，中山地下街、萬芳商圈各只有5家使用悠遊付。

王欣儀質疑，受疫情影響「無接觸支付」當道，照理悠遊卡公司要善加把握才對，加上市府花了很多預算振興商圈，結果卻那麼少的店家使用悠遊付，「是否悠遊卡公司提供的誘因不夠，所以商家不願意配合使用悠遊付？公司整體獲利連年腰斬，從109年的1億多跌至今年只賸餘2000萬而已！」

對於悠遊付使用狀況，王欣儀痛批，柯市府一天到晚說要振興商圈，喊得震天嘎響，「結果悠遊卡公司都沒有積極拓展，完全置身事外！」

王欣儀指出，悠遊付180萬個會員是很有潛力的消費族群，應設法引導這些消費群去商圈消費，配合北市府商圈振興方案，透過相關「專案促銷活動」做為誘因，鼓勵商圈店家使用悠遊付。

若振興方案配合悠遊付優惠，王欣儀表示，如此除了可拓展支付點外，也可以協助商圈振興，消費者又能得到回饋，「達成三嬴的局面！例如大安區的永康商圈有意願想跟悠遊卡公司合作，應該來積極開拓！」

悠遊卡公司指出，今年下半年因為各縣市政府開始籌劃振興活動，悠遊付也想深入各縣市，其中重點推廣區域，包含新北市觀光工廠、府中商圈；桃園站前與博愛商圈；台中市的中捷沿線商家、東海夜市、逢甲夜市，以及台南地區、高雄地區、屏東墾丁、恆東等19個重點區域。



王欣儀表示，悠遊卡公司就不要再捨近求遠，應將台北市大本營做強才對，優先把現今台北各個商圈支付點加以擴張，「將成績做起來，努力達成理想的KPI，才不會捨本逐末，事倍功半！」

對於議員質詢，悠遊卡公司總經理邱昱凱答詢時表示，針對有意願合作的商圈店家，「悠遊卡公司都很願意與他們做配合及互動，創造雙嬴！」