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請勿停車！迷你「三角錐、拒馬icash2.0」超可愛　超商限定開賣

▲▼最新路障系列icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲愛金卡公司推出2款「路障系列icash2.0」。（圖／愛金卡公司提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

icash卡迷快看過來！全新2款「路障系列icash2.0」正式登場，這次將道路上常見的交通三角錐及拒馬通通縮小成迷你可愛的icash2.0，掛在包包上超吸睛，即日起於超商限定販售，卡迷一定要收藏。

愛金卡公司推出全新2款「路障系列icash2.0」，首先是「三角錐icash2.0」造型擬真，頂端綁上寫著「施工危險請勿靠近」的織帶，三角錐底部則是晶片感應區域，隨卡更附上一個擬真輪胎，質感及紋路皆比照真實輪胎設計。

▲▼最新路障系列icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲迷你「三角錐icash2.0」還附擬真小輪胎。

▲▼最新路障系列icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲縮小版「拒馬icash2.0」上頭還寫著「請勿停車」。

另一款「拒馬icash2.0」則是模擬店家門口拒馬設計，等比例縮小成手掌大小，不但寫有「請勿停車謝謝合作」字樣，更附上一條寫著「違規停車逕行舉發」警語織帶。以上2款「路障系列icash2.0」，每款售價390元，即日起於7-11門市、博客來、7-11購物中心同步販售。

人氣手搖飲品牌「日出茶太 Chatime」驚喜宣布跨界合作「Pokémon GO」，把全台門市通通變成寶可補給站或道館，且在指定日期時內還會有「頭目寶可夢」快閃出沒，8/1起至8/7止下午4時至5時由「帕路奇亞」率先登場、8/18起至8/24止下午4時至5時則是「蒼響 / 藏瑪然特」接棒現身，就等玩家們來抓。

▲「日出茶太 X Pokémon GO」合作。（圖／日出茶太提供）

▲難得一見的「頭目寶可夢」現身手搖飲店。（圖／日出茶太提供，下同）

並加碼祭出限時好康，凡於8/1起至8/31止加入LINE會員者，不限金額消費即可參加抽獎，有機會抽中道具大禮包，內含寶芬、孵化器、特級對戰入場券、星星碎片等道具；另若出示遊戲中「日出茶太寶可補給站或道館」畫面，還可享全飲品9折喝優惠。

▲「日出茶太 X Pokémon GO」合作。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太全門市變身寶可夢補給站或道館。

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