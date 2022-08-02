設幽靈公司A發票獎金　「假交易真詐騙」3年海削國庫1600萬

▲詐騙集團虛設7公司持假發票兌換統一發票獎金。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢3年前接獲財政部中區國稅局通報後，查獲詐領詐領統一發票不法集團，主嫌盧男夥同旗下11人，設立根本沒營業的幽靈加水站，涉嫌用59,203張假的中獎發票，以「假交易，真中獎」手法，詐領近1600萬元獎金。彰化地院審結後，將其中林姓、張姓兩共犯依詐欺罪，各判處20天拘役，可易科罰金，並沒收犯罪所得。可上訴。

判決指出，集團成員林男，持2017年3-4月70張假發票兌得14,000獎金，再去買香菸跟飲料交回陳男後，獲得1,400元報酬；另一名張姓男子，則是持2018年9-10月份中獎發票18張，兌換3,600元獎金。

▲詐騙集團虛設7公司持假發票兌換統一發票獎金。（圖／ETtoday資料照）

當年這起詐領統一發票案件，轟動社會，這也是國內首宗破獲的「二聯式收銀機發票」詐領發票獎金案，主嫌曾姓及盧姓涉嫌虛設7家水資源公司，大量購買空白統一發票，從2016年向國稅局每期購買數百萬張發票，每期中獎號碼公告後，核對空白統一發票號碼，篩選出200元至20萬元不等的中獎發票號碼後，再打印假消費內容的小額統一發票，由該集團成員向超商、悠遊卡方式等兌獎詐騙。

不法集團於2019年花費24萬元，向國稅局買7至8月170萬張空白發票，光是中獎發票就高達240萬元，獲利相當可觀。檢方查出自2016年11月間起，被兌領發票已達59203張，金額分別為200元至20萬元不等，總計金額高達1596萬元。該集團犯嫌等人，經檢察官訊問後，認均涉有違反組織犯罪條例、商業會計法及刑法加重詐欺等罪嫌分別被諭知交保2萬至10萬元不等金額，主嫌盧男當時還被羈押。

本案法院今就2名跑腿的「車手」先行審結宣判，其他主媒相關涉案被告仍在審理中。