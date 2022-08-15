柬埔寨詐騙頻傳！警政署長視察桃機　柯文哲批「沒用」：出門了才說別去

記者袁茵／台北報導

台人遭詐騙至柬埔寨議題引發外界關注，航警局更是派員到桃園機場櫃檯舉牌宣導，呼籲民眾海外打工陷阱多，警政署長黃明昭15日上午更親自到桃園機場視察攔阻勤務執行情況。不過，台北市長柯文哲認為，黃明昭到桃園機場的行為沒有用，且航警局派員舉牌也沒用，「都要出門了才叫他不要去。」

▲柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲15日上午赴台北市議會進行專案報告。國民黨台北市議員王鴻薇關心台灣民眾受騙至柬埔寨一事，提及台北市有很多受害者，面對多人受騙至柬埔寨無法回國，但卻只有警政署長到桃園機場勸民眾別去柬埔寨、小心詐騙，政府的角色到哪裡了？柯文哲回應，「這個方法沒有用，都要出門了才叫他不要去，這不是很奇怪？」

王鴻薇詢問，黃明昭若到桃園機場有用，柯文哲要不要也去桃園機場秀一下？柯文哲直言「這沒有用。」王鴻薇追問，舉牌子是否沒有用？柯文哲則稱「對，（舉牌）沒有用。」

王鴻薇表示，此事發生至今，政府角色功能卻不見了，現在國民黨有3名立委要到柬埔寨，希望能夠和民間團體一同合作，協助受困柬埔寨國人返台，而柯文哲身為首都市長，是否要對台北市民受騙上當有積極作為？

柯文哲認為，這還是要先調查原因，包括哪個環節可以攔阻，「目前台灣智慧型犯罪在上升。」