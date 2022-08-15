真子公主爆將「緊急返日」！小室圭恐再落榜　日媒揭3大危機

▲日媒爆料，真子公主有可能會在近期緊急回國。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的長女真子2021年結婚後便退出皇室，與丈夫小室圭移居美國紐約，然而小室圭卻2度落榜紐約律師資格考試，如今雖然已經完成第3次考試，但結果恐不樂觀。如果小室再度落榜，可能會被目前就職的律師事務所炒魷魚，收入與簽證都成問題，屆時兩夫妻就必須緊急回國。但日媒也報導，兩人返國後將面臨3大危機。

根據FRIDAY報導，現年30歲的小室真子與小室圭在大學認識，兩人愛情長跑多年後宣布訂婚，怎知男方隨後便被爆出一系列醜聞。然而2021年還是公主的真子仍不顧父母、皇室以及國民的反對，堅持下嫁，還為此放棄結婚儀式，並迅速與丈夫小室圭移居美國避風頭。

▲小室圭恐再3度滑鐵盧紐約律師考試。（圖／達志影像／美聯社）



小室圭從美國的法學院畢業後，便進入紐約一間知名律師事務所擔任律師助理。然而他卻2度在紐約律師資格考試滑鐵盧，儘管7月26日、27日已經接受第3次的律師考試，但由於3度報考的合格率極低，恐怕將再次落榜。就連宮內廳記者都直言，「綜合各項要素，這次合格的可能性非常低。」

如果此次再度落榜，小室圭不但要面臨遭到律所開除的可能性，收入與簽證也將成為一大問題，沒有公司的擔保，想要取得綠卡更是難上加難。如此一來，日媒也猜測，小室夫妻可能會在短期內緊急回國。

報導稱，9月是紀子妃的生日，10月則是美智子上皇后的生日，真子可能會配合母親與祖母的生日提前返國。一旦回國，也不排除會直接搬回日本。然而日媒卻認為，兩人若要搬回日本，還會有3大危機等著他們。

▲▼小室真子婚後移居美國。（圖／路透）



首先是經濟困難，如果小室圭因為被開除而返日，等於兩夫妻都沒有正職收入，「要住在哪裡」、「房租由誰負擔」也將成為問題。據悉，兩人婚後在東京短期居住的公寓每個月房租就要100萬日幣（約新台幣22.5萬）。

其次則是遇刺危機，前首相安倍晉三7月遭到暗殺，恐怕將出現模仿犯，再加上小室圭因負面形象備受全國人民撻伐，一旦回國，可能就會成為激進份子的攻擊目標。

第三是因醜聞再度引發網友砲轟，小室圭一旦回國，光是維安費用、房租等特別待遇，又會再度被民眾抨擊「浪費稅金」。隨著輿論發酵，真子的創傷性症候群也有惡化的危險。

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