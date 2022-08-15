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社會 社會焦點 保障人權

高雄女「一次領百萬」驚動行員！警到場才知背後藏洋蔥

▲▼郵局,郵件,寄件,寄包裹,中華郵政。（圖／記者張一中攝）

▲謝姓婦人到郵局一口氣提領100萬元，行員害怕是詐騙集團的圈套報警處理，沒想到背後藏有洋蔥。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

高雄市左營區的郵局日前傳出暖心事件，80歲的謝姓婦人到郵局提領百萬現金，嚇得行員以為遭到詐騙，於是報警處理，警方到場了解，才知道背後藏有洋蔥，謝婦提領鉅款，是為了報答恩人。

謝姓婦人12日到左營一間郵局領錢，由於提款金額高達100萬元，加上說不清楚用途，郵局行員害怕謝婦遭到詐騙，立刻報警請求協助。

左營分局左營派出所副所長林文明接獲報案，帶著員警曾馨瑩前往，詢問提款用途。謝婦一開始還不明白，為何領錢會有警察找上門，以為是被找麻煩，後來經過解釋，才知道員警到場，是害怕她落入詐騙集團的圈套。

▲▼中華郵政，郵局儲匯業務，提款，提款機，ATM。（圖／記者宋良義攝）

▲郵局行員除了幫忙辦理儲匯業務，也會幫忙注意是否有民眾疑似落入圈套、幫忙報警處理。（示意圖／記者宋良義攝）

對此，謝姓婦人解釋，自己早年時不常在家，隔壁田姓鄰居的王姓外甥女幫忙照顧年邁的父母，等到雙親過世，王女還披麻帶孝、幫忙送最後一程。

謝姓婦人說明，因為她罹癌，知道時日不多，希望能趁著有生之年報答，所以才想領錢贈送。員警聽完謝婦的說法，查證後確定有王姓女子這號人物，於是讓謝婦提領一部份金額，剩下的改用匯款，等到謝婦領完錢以後，再開巡邏車護送回家。

警方提到，王女透過電話得知謝婦要致贈現金，相當不可置信，也表達出感謝之情。原先以為是詐騙集團的老套手法，沒想到背後藏著洋蔥，相當感人。

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