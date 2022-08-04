指新竹球場整修花12億「涉貪有貓膩」　林智堅告吳子嘉加重誹謗

▲民進黨桃園市長參選人林智堅昨天委託律師范綱祥對美麗島電子報董事長吳子嘉提告加重誹謗，圖為林智堅今天上午與市長鄭文燦在大溪傳統市場拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對美麗島電子報董事長吳子嘉，7月24日在YouTube頻道「董事長開講」節目中，以「新竹棒球場槓上開花」為主題，在影片中指稱「球場整修花12億元，民進黨裡有個合法貪污的方法...有貓膩」，對此，民進黨桃園市長參選人林智堅昨(3)日委託律師范綱祥，對吳子嘉提告加重誹謗罪告訴。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅昨天委託律師范綱祥對吳子嘉提告加重誹謗。（圖／翻攝自范綱祥臉書）

范綱祥在臉書中指出，新竹棒球場工程瑕疵案，吳子嘉沒有任何依據，卻恣意在直播中誣指貪瀆，影音紀錄網路搜尋隨手可得。

范綱祥還說，胡說八道容易，要撇清卻難得多，要是亂講話的人可以輕易得逞，實實在在做事的人，就沒有出頭的日子；此外，范綱祥認為，其父日前回新竹老家養老，幾次順路遊覽，驚訝的發現，老人家口中沒什麼可看性的舊公園，竟然蛻變為城市新亮點、新去處，規劃設計深具美感，漫步其中，舒適自在。有過這樣表現的市長，當然值得期待。

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