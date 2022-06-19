未婚聯誼找到另一半　中壢美滿：二成「遠距婚姻」逾9成幸福

▲中壢美滿表示，在未婚聯誼中找到另一半，「遠距婚姻」逾9成幸福。（圖／中壢美滿提供）



記者楊淑媛／桃園報導

現代男女要「終結單身」，有不少人透過未婚聯誼找到另一半，中壢區美滿服務中心19日指出，經由該中心聯誼活動結婚的夫妻，有二成是「遠距婚姻」；而這些「遠距夫妻」有9成以上是幸福美滿，雖然科技變革減輕了分隔兩地的痛苦，但也有幾對夫妻因為距離產生疏離，或衍生「外遇」問題！

中壢區美滿服務中心指出，在觀音擔任教職的林姓男老師，7年前在該中心的「個別一對一」聯誼，認識在台積電擔任工程師的另一半，兩人要訂婚時，才發現台積電的女工程師，不是在新竹上班，而是在台南台積電，讓林老師不知所措。

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後來，林老師認為，在國小服務週三下午不用上課，他可以搭高鐵回台南，週四一早北上，周五晚上再南下，周一再北上，一星期只有三個晚上不在家，反而小別勝新婚，如今夫妻生了兩個兒子，還準備生第三個女兒，令人羨煞。

另一對則是經由該中心「個別一對一」聯誼而結婚的夫妻，男生在新竹園區，女方在新北市擔任工程師，婚後女生每天搭車一小時由新竹家中去上班，丈夫憐愛她太辛苦，要太太辭職在新竹另找工作或帶孩子，女方卻認為自己工作愉快，先生不懂得尊重女方工作權，幾度吵架，兩人黯然分開。

一名公司經理，認識女性會計結婚，婚後經理被派往日本總公司，兩人成「遠距婚姻」，不到兩年，經理不敵櫻花妹魅力，不但離婚娶了櫻花妹，還定居日本。另一名工程師在「個別一對一」聯誼認識女品管員，3年前原本想結婚，卻因被派往越南而延後，兩人歷經疫情無法返台，感情仍是沒變，今年8月將回台結婚，住進男方新買新居，由「遠距戀人」成了「近鄰夫妻」。

中壢區美滿服務中心認為，不管是「遠距婚姻」或是「近鄰結婚」，男女雙方共同的價值觀、興趣相投、願意溝通傾聽、彼此稱讚、誠實面對，並且一起學習、共同成長，才能幸福美滿。