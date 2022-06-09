小玉「換臉A片」海撈1338萬！83人拒原諒怒告　黃捷今北上出庭

記者陳以昇、蔡怡萍／新北報導

網紅「小玉」朱玉辰利用「Deep fake」換臉技術，將藝人、政治人物等名人合成到女優臉上，製造假A片上網販賣，不法獲利1338餘萬元，共119人受害，其中83名被害人提告，新北地檢署依個資保護法、加重毀謗及妨害風化等罪將他起訴，今日（9）下午新北地院傳喚包含高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜、藝人雞排妹等多名受害人出庭，以釐清受害程度與商討調解。

▲YouTuber小玉與莊男利用「Deep fake」換臉，將藝人、政治人物、網紅等移花接木合成在性愛影片於網路上流傳，新北地院今日下午傳喚多名受害人出庭。（資料照／記者張君豪翻攝）



檢方表示，小玉及涉案的莊姓男子為了圖利，2020年7月設立「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，恣意利用Deep fake人工智慧合成技術，將119位名人移花接木合成性愛猥褻影片，只要繳費800元或1900元入會，就可分別無限瀏覽線上的換臉短片或長片，再透過網路分享，對被害人造成持續性傷害，更透過票選方式選擇女性，物化女性，對被害人形成網路性暴力及霸凌，對被害人的性私密隱私權、自主權及名譽權，均侵害甚鉅。

調查發現，被換臉的名人不僅有網紅、YouTuber、藝人，更驚見多位政治人物，今日受害人之一高雄市議員黃捷也確定會北上出庭，她先前曾表示不會同意和解，而會主張求償，才能達到警惕作用。

▲高雄市議員黃捷也成為受害人之一，表示不願和解、堅持提告求償。（圖／記者賴文萱翻攝）



本案源於前年（2020年）底，有多名女性網紅的猥褻影片在網路流傳，當事人出聲澄清並非手機或雲端影片遭駭客盜取外流，而是根本遭人「盜臉」合成，但效果不佳，反使影片更加瘋傳。

刑事警察局接獲被害人報案求助，過濾已知片源都來自朱玉宸設立的「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，深入追查發現，這些影片都是利用Deep Fake深偽技術，以現成的A片片段，將女優臉孔換成遭「盜臉」的女性容貌，且不僅止於幾可亂真，更達以假亂真程度。

至於受害女性以知名女性藝人、網紅、直播主居多，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有多位正妹民代，例如高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人，受害者超過100人，引起社會關注。