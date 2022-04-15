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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委臉書調查曝光！傅崐萁粉絲42萬、林昶佐35萬　只有他沒粉專

▲▼社群媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲社群媒體示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

年底大選將屆，各黨初選打得火熱，不少政治人物利用社群媒體自我宣傳，也搶曝光度。國立高雄大學社會網絡創新中心分析台灣113席立委，僅有國民黨籍的連江縣立委陳雪生沒有粉絲專頁，其餘每個人都有，但粉絲人數差很大，第一名的是國民黨傅崐萁，粉絲人數42.7萬，其次是無黨籍林昶佐，粉絲數35.7萬，國民黨江啟臣有32.4萬名粉絲，民進黨則是高嘉瑜的粉絲數最多，有32.1萬人。

▲▼立委粉絲人數。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄大學調查立委的粉絲人數。（圖／取自免費圖庫pixabay）

社會網絡創新中心指出，社群媒體已經成為政治人物曝光的重要管道，台灣每兩年就有一次重大選舉，期間更是有公投、罷免、補選等選舉，加上工作與生活型態改變、疫情起伏不定，政治人物越來越無法與民眾近距離接觸，使得網路上的議題操作顯得更為重要。

國立高雄大學社會網絡創新中心分析了台灣113席立委的現況，到3月28日為止，粉絲人數前十名分別為國民黨傅崐萁（42.7萬）、無黨籍林昶佐（35.7萬）、國民黨江啟臣（32.4萬）、民進黨高嘉瑜（32.1萬）、民進黨王定宇（30.5萬）、國民黨蔣萬安（29.2萬）、民進黨柯建銘（26萬）、國民黨許淑華（24萬）、民進黨蔡其昌（22.9萬）、民進黨游錫堃（21.9萬），剛補選上的林靜儀則為第12名，粉絲人數為20.3萬。

最後10名則多為不分區立委，分別為國民黨李德維、民進黨羅美玲、民進黨邱泰源、民進黨吳玉琴、國民黨溫玉霞、民進黨沈發惠、民進黨湯蕙禎、國民黨廖婉如、國民黨翁重鈞、國民黨鄭天財，最多7000多人，最後一名則僅有63人。

整體來說，民進黨籍立委的粉絲人數高於國民黨，而時代力量中主要是王婉諭的12.7萬拉高了平均，無黨籍則是林昶佐（35.7萬）和高金素梅（21.4萬）的高人氣讓平均突破10萬。

iNiN數據分析師楊育涵認為，由於社群的興起，一般民眾所認知的「1450」和民進黨脫離不了關係，但其實各黨派都致力於社群的經營，甚至較小的黨派如時代力量、基進黨、無黨，都運用社群的力量讓台灣民眾看到。想拿到年輕人的選票，透過社群的擴散，才能讓現在的網路世代更有共鳴。

台灣社會網絡學會理事長楊書成認為，已不具立委身份的陳柏惟，粉絲人數超過50萬，遠超過所有現任立委，這也是他的罷免案受到高度關注及後續仍能維持高人氣與曝光量的原因。

高雄大學資訊管理學系主任丁一賢指出，最後十名當中有八位都是不分區立委，這值得檢討。不分區立委應該是代表政黨來關心民眾所重視的議題，在社群媒體如此受到廣泛應用的現在，未積極透過有效的工具來與民眾互動，恐怕會與民意的距離越來越遠。

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