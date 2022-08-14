彰化縣復辦萬人健檢活動　9／30前每完成一項篩檢就送百元健康禮券

▲彰化縣恢復辦理萬人健檢，今天第一場開始。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者唐詠絮、高堂堯／彰化報導

今年受新冠肺炎疫情升溫影響，彰化縣每年4月於各鄉鎮辦理的「萬人健檢活動」暫緩辦理，齊心為降低疫情努力；彰化縣衛生局表示，國內疫情日趨平穩，民眾也逐步回歸正常生活，為照顧縣民健康，即日起恢復今年萬人健檢活動辦理。

彰化縣長王惠美與衛生局長葉彥伯今天一早前往線西國小，關心恢復萬人健檢的情形，縣府衛生局為讓民眾安心、放心參加篩檢，活動現場設置參照中央疫情指揮中心公眾集會指引規劃，並實施環境定時酒精消毒、參與民眾配戴口罩等措施。

王惠美表示，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，縣府也規劃「健康振興劵」活動鼓勵民眾參加：只要設籍在彰化縣，符合國民健康署免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及BC型肝炎篩檢資格者，至9月30日活動截止前到全縣醫療院所、衛生所或設站篩檢現場，每完成1項篩檢就送100元健康禮券，篩檢越多送越多，最多可領5張。

衛生局呼籲，凡設籍本縣民眾，女性年滿30歲以上，子宮頸抹片3年以上未做或從未做子宮頸抹片檢查者，年滿40歲以上、符合成人健康檢查資格者，或65歲以上、今年未做成人健康檢查者，請向辦理之衛生所報名參加，在防疫同時也照顧好自身的健康。