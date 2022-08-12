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嘉藥餐旅系育才傳承　築夢盃喜獲2金1銅

▲嘉南藥理大學餐旅管理系，參加「2022第二屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽」勇奪大專社會組金牌、銅牌，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學餐旅管理系，參加「2022第二屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽」勇奪大專社會組金牌、銅牌，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系，參加「2022第二屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽」勇奪大專社會組金牌、銅牌，及由畢業系友指導的高職團隊榮獲高中職組金牌，證明該系在培育優秀餐飲業人才之餘，向下傳承扎根，持續創造優異成績。

築夢盃中式麵點伴手禮競賽，以中式麵食文化為主旨，中式麵點伴手禮為發想，同場交流競技傳承華人麵食技藝。經過激烈初賽後，13隊進入總決賽，最後由嘉藥餐旅系同學李婉瑜與黃珮真拿下大專社會組金牌，鄭郁潔同學與目前任教於育德工家的嘉藥校友蔡佩君，則榮獲大專社會組銅牌。

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▲嘉南藥理大學餐旅管理系，參加「2022第二屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽」勇奪大專社會組金牌、銅牌，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

抱走大專社會組金牌的李婉瑜與黃珮真同學以「旅•幸福」為主題，傳達民俗風情之外，在地美食小吃也是台灣的特色之一，旅行在台灣的每個聚落都是滿滿的人情味與幸福感。銅牌的鄭郁潔同學與育德工家蔡佩君老師以「阿嬤の食憶風華」為主題，傳遞記憶中阿嬤的古早味料理以及對阿嬤的思念與滿滿的回憶來做產品的創意發想。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系，參加「2022第二屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽」勇奪大專社會組金牌、銅牌，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的，在高中職組中獲得金牌的育德工家梁維真與沈姵薰，正是由嘉藥餐旅系畢業的蔡佩君指導的團隊，作品以「至死不渝」為主題，酸甜苦辣四種味道代表相愛一生中所經歷的幸福感，創意巧思發揮得淋漓盡致，獲得評審的青睞。

▲嘉南藥理大學餐旅管理系，參加「2022第二屆築夢盃中式麵點伴手禮競賽」勇奪大專社會組金牌、銅牌，表現十分亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校方表示，三組參賽者的設計需符合比賽主軸及兼具創意美味，運用各種在地食材融入作品中，每項產品試做不計其數，餐旅系吳昆崙專技教授在過程中也給予多次修正及指導，最終獲得如此的佳績，與有榮焉之餘，也顯示嘉藥餐旅系培育餐飲人才外也不忘傳承、向下扎根，落實理論與實務雙贏的最佳證明。

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