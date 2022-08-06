　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

▲嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022暑假，一定要來場全然不同的新體驗！嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水，揮灑汗水與熱情！

▲嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

SUP又叫「立槳衝浪」或「立式划槳」，是最近幾年非常熱門且容易上手的水上活動，嘉藥水上活動社利用暑假期間辦理多場SUP及獨木舟體驗活動育樂營，6日起至9月4日止，每梯次2日每日3小時不同於傳統游泳課的水上活動。不管是站著、趴著還是躺著，都可以輕鬆簡單的操作SUP，用不一樣的高度體驗、欣賞眼前美景，尤其是充氣型SUP，揹著就可以隨時在安全的水域之下進行活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水上活動社社長廖偵羽表示，SUP是近年來很受歡迎的水上活動，不論是在海上或是在內陸湖泊都能進行，對場地、體能要求相對比較低，容易入門，可以1人、2人或帶寵物也行，只要體力和平衡感到位，願意嘗試不害怕，一定都能順利站起來、暢玩、取景，留下成就感滿滿的美照。但板上漂亮美照的背後，還是需要穿著救生衣並有合格的教練帶領，兼顧安全及娛樂。

▲嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥水上活動社教練王暉評表示，近年因水域休閒運動從事人數增多，加上還河於民意識抬頭，因此與嘉藥運管系共同舉辦多場水域活動來推廣獨木舟以及SUP，此外也結合校內課程，輔導參加社團的學生考取SUP立式划槳丙級教練證照，育教娛樂之餘，一技在身，在校期間取得專業證照，是提升未來求職實力的最佳保證。歡迎熱愛水上活動的民眾一起來體驗，臉書搜尋「嘉藥游泳池」私訊小編即可報名，或是電話報名06-2664911轉7703。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
快訊／鶯歌騎士捲進砂石車底　頭遭輾過慘死
快訊／海軍公布「迪化艦監控畫面」：不需P圖
快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈防淹水
快訊／空軍出動「愛國者三型飛彈」！雷達追監軍演
郝劭文轉發「一個中國」！　陸妻曝：他變了
快訊／花蓮男石門海域自由潛水找不到人　尋獲已死亡
陸軍演「台股大漲300點」　他揭1矛盾：台灣真是神奇的地方
比基尼妹辣照　水中驚見「蒼白右手」伸到她腿邊！網毛炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

雨天限定「輕功階上飄」　最快速下樓梯懶人法XD

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

快訊／雨區擴大！7縣市大雨特報　5區劇烈雨勢轟炸防淹水

「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

免費參加！台中豐原龍舟體驗營周末安可場來了　每日限定60人

竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

桃園+2162！　市府籲請長者兒童儘速完整接種疫苗

基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

「半夜不睡為了什麼」他PO國旗照：守護台灣每個人！酸民不敢嘴了

傑尼斯男團演唱會「突起火」緊急中斷！　粉絲吸濃煙送醫

快訊／鶯歌騎士「連人帶車」捲進砂石車底　頭遭輾過當場慘死

國民黨828全代會走「棒球風」　強調強棒出擊主打民生經濟牌

椎間盤開刀很挫折　布雷克主動查資料研究

貝克漢妻爆與兒媳冷戰不和！　知情人揭「婚禮是導火線」曝內幕

《萬法心生：夏荊山藝術經典展》開展　黃偉哲簽MOU力推藝術

台北必訪「家常菜」宵夜！夜貓子愛點招牌飯　焢肉＋鮑魚轟炸味蕾

快訊／共艦逼近花蓮電廠是合成照？　海軍曝迪化艦監控畫面：不需P圖

他電話講一半遭6惡犬瘋啃喪命！　妻聽「死前痛苦慘叫」崩潰

媽自曝被小26歲鮮肉追！網友批丟臉　《全明星》女星護母反擊

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

妹妹被老男人包月「賺10萬」！姐一聽崩潰

軍艦逼近花蓮海岸線「是P圖」！賞鯨業者揭真相

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光！

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

台灣此刻需要團結！黃暐瀚喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

只有一個中國！她神曝1細節「沒毛病」　台人狂刷讚

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

他PO國旗照：守護台灣每一個人！酸民秒惦惦

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

更多熱門

相關新聞

暑假旅遊打工換宿　確診才知非法旅宿

暑假旅遊打工換宿　確診才知非法旅宿

暑期旅遊旺季出遊者眾，打工換宿也很夯，屏東縣政府提醒打工的朋友注意自身權益，旅宿業者也應瞭解雙方雇傭關係，並關心員工的健康管理，避免衍生爭議、觸法受罰。

機車考照擠爆　監理站8/8起增名額1成↑「再開假日門市」

機車考照擠爆　監理站8/8起增名額1成↑「再開假日門市」

拒讓女兒寫暑假作業　爸媽告教育局

拒讓女兒寫暑假作業　爸媽告教育局

玩老師遊戲！胖貓演小學生崩潰了

玩老師遊戲！胖貓演小學生崩潰了

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化宣導作為

青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化宣導作為

關鍵字：

玩水嘉藥暑假水上育樂

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

孫安佐突大動作預告「今晚6點公開所有事」！

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

遭聯電切割「已非榮譽董事長」　曹興誠回應了

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！民眾怒攻黑幫大本營

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面