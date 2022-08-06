瘋玩水快樂一夏　嘉藥暑假水上活動育樂營登場

▲嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022暑假，一定要來場全然不同的新體驗！嘉南藥理大學6日起至9月4日止推出暑假水上活動育樂營，設計多場水域活動推廣獨木舟以及SUP立式划槳，讓熱愛水上活動的民眾，能在這炎炎夏日瘋狂玩水，揮灑汗水與熱情！





SUP又叫「立槳衝浪」或「立式划槳」，是最近幾年非常熱門且容易上手的水上活動，嘉藥水上活動社利用暑假期間辦理多場SUP及獨木舟體驗活動育樂營，6日起至9月4日止，每梯次2日每日3小時不同於傳統游泳課的水上活動。不管是站著、趴著還是躺著，都可以輕鬆簡單的操作SUP，用不一樣的高度體驗、欣賞眼前美景，尤其是充氣型SUP，揹著就可以隨時在安全的水域之下進行活動。

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水上活動社社長廖偵羽表示，SUP是近年來很受歡迎的水上活動，不論是在海上或是在內陸湖泊都能進行，對場地、體能要求相對比較低，容易入門，可以1人、2人或帶寵物也行，只要體力和平衡感到位，願意嘗試不害怕，一定都能順利站起來、暢玩、取景，留下成就感滿滿的美照。但板上漂亮美照的背後，還是需要穿著救生衣並有合格的教練帶領，兼顧安全及娛樂。

嘉藥水上活動社教練王暉評表示，近年因水域休閒運動從事人數增多，加上還河於民意識抬頭，因此與嘉藥運管系共同舉辦多場水域活動來推廣獨木舟以及SUP，此外也結合校內課程，輔導參加社團的學生考取SUP立式划槳丙級教練證照，育教娛樂之餘，一技在身，在校期間取得專業證照，是提升未來求職實力的最佳保證。歡迎熱愛水上活動的民眾一起來體驗，臉書搜尋「嘉藥游泳池」私訊小編即可報名，或是電話報名06-2664911轉7703。