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2022年綠點子國際發明暨設計競賽　嘉藥熱鬧登場

▲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，4-5日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，除台灣許多優秀作品外，更吸引11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，4-5日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，除台灣許多優秀作品外，更吸引11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，4-5日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，除台灣許多優秀作品外，更吸引來自美國、中國、越南、泰國、日本、菲律賓、韓國、新加坡、印尼及馬來西亞等11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。

▲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，4-5日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，除台灣許多優秀作品外，更吸引11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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8月4日開幕儀式上，台南市研究發展考核委員會主任委員戴偉峻特別出席致詞，肯定創新發明競賽活動的舉辦，讓創新優異作品找到「伯樂」，提升產學合作與創新研究風氣。

綠點子國際發明暨設計競賽是由嘉南藥理大學與國際發明學會、國立虎尾科技大學智慧綠能光電研發及人才培育中心、亞洲大學創意設計暨發明中心、慧育國際有限公司、台灣整體健康促進發展協會聯合辦理。此次競賽共吸引來自11國150件作品同場競逐，計有設計類27隊、發明類社會組112隊及青少組11隊，大會評審團則由13位國際知名大學教授組成，陣容浩大，盛況空前。

▲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，4-5日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，除台灣許多優秀作品外，更吸引11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥王嘉穗副校長、張翊峰副校長、國際發明學會理事長閔庭輝及前科技部長楊弘敦講座教授等多位嘉賓蒞臨指導。5日則將揭曉成績並舉行頒獎典禮，閔理事長表示，由台灣學者專家及發明團體攜手發起的綠點子發明設計競賽，每次都吸引國際間超過百件商品參加，提供世界各國展現創新發明優異成果的平台，讓創意發明不只被看見，更有機會朝向市埸化發展，也將台灣推向國際，樹立全球華人研發設計的最佳典範。

▲2022年第四屆綠點子國際發明暨設計競賽，4-5日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，除台灣許多優秀作品外，更吸引11國前來參加，共計有150件作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮進一步指出，綠點子發明設計競賽不只吸引許多國外人才組隊角逐，也是國內許多學生展現多元創意的舞台，疫情尚未緩解之際，綠點子國際發明暨設計競賽尤其能讓無法出國比賽的學生得以在國際舞台嶄露頭角、發光發熱，也彰顯了本活動「鼓勵優秀人才積極投入創新研發工作」的精神，值得肯定並重視推廣。

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