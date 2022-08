索馬利蘭示威至少5死100傷　反對派控：總統想延長任期

▲索馬利蘭街頭發生暴力示威。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

路透報導,索馬利蘭總統比希(Muse Bihi Abdi)的任期將於11月結束,但反對派懷疑他想延後選舉,甚至尋求延長任期。地方領袖11日透露,示威者上街抗議要求在11月舉行總統大選,與安全部隊爆發衝突,造成至少5人死亡、100人受傷。

索馬利蘭反對派領袖宣稱,在哈爾格薩與其他2個城鎮所爆發的衝突對峙中,安全部隊成員對示威者出手,在毆打之後朝群眾開槍,造成人民喪命。

依據網路流傳的畫面,部分示威者在首都哈爾格薩(Hargeisa)街頭扔擲石塊、焚燒輪胎,部分安全部隊則是使用武器與催淚瓦斯。路透社無法獨立核實這些影片的真實性。

On Thursday morning, police used tear gas and fired live ammunition on civilians in #Hargeisa, Somaliland. The demonstrators call for Pres. Abdi to hold the presidential election at its scheduled time. Take a look at the chaos:pic.twitter.com/Sq4So7fcPg