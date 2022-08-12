索馬利蘭示威至少5死100傷　反對派控：總統想延長任期

▲索馬利蘭街頭發生暴力示威。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，索馬利蘭總統比希（Muse Bihi Abdi）的任期將於11月結束，但反對派懷疑他想延後選舉，甚至尋求延長任期。地方領袖11日透露，示威者上街抗議要求在11月舉行總統大選，與安全部隊爆發衝突，造成至少5人死亡、100人受傷。

索馬利蘭反對派領袖宣稱，在哈爾格薩與其他2個城鎮所爆發的衝突對峙中，安全部隊成員對示威者出手，在毆打之後朝群眾開槍，造成人民喪命。

依據網路流傳的畫面，部分示威者在首都哈爾格薩（Hargeisa）街頭扔擲石塊、焚燒輪胎，部分安全部隊則是使用武器與催淚瓦斯。路透社無法獨立核實這些影片的真實性。

On Thursday morning, police used tear gas and fired live ammunition on civilians in #Hargeisa, Somaliland. The demonstrators call for Pres. Abdi to hold the presidential election at its scheduled time. Take a look at the chaos:pic.twitter.com/Sq4So7fcPg — Steve Hanke (@steve_hanke) August 12, 2022

不過警方副指揮官阿布迪哈桑邁爾（Abdi Hassan Mire）表示，多達數十名安全人員被手持刀具、棍棒等器具的抗議者打傷，還有人開槍，車輛也遭受波及。警方也說，至少有100名涉嫌參與衝突的人被逮捕，很快就會被起訴。

針對這起事件，總統比希11日透過臉書發文提到，傷者大多是安全部隊成員，被棍棒、金屬棒、石頭打傷，「我們不允許國內任何城鎮或村莊出現混亂或示威，也不會接受未經授權的暴力示威破壞國家」。但他並未說明死者是平民或是安全人員。

比希目前的任期將於11月結束，但反對派質疑他想推遲總統大選，甚至指控他將尋求延長任期。對於索馬利蘭的抗議示威，美國、英國、歐盟在內的6個外交使團11日發表聯合聲明，譴責示威活動過度使用武力。

索馬利蘭1991年宣布脫離索馬利亞獨立，不過並未獲得國際社會廣泛承認。過去30年這段期間，索馬利蘭基本上算是和平，索馬利亞則是處於內戰狀態。