蔡英文會見索馬利蘭外長：台索共同努力，為國際社會做出更多的貢獻

▲索馬利蘭外長瑞格薩會見蔡英文。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

我國2020年以台灣名義與索馬利蘭互設代表處，這塊位在非洲之角卻普遍不受國際承認的國家，讓國人有相惜之感。而索馬利蘭外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）8日也率團來台，並與我國總統蔡英文會面，蔡英文表示，索馬利蘭是台灣在東非地區推展「非洲計畫」的重要據點，也是近年外交突破之一，「我們也希望，相互協助的精神、善的循環，能夠持續下去。」

蔡英文指出，新春開工第一週，我在總統府接見來自索馬利蘭的訪團，歡迎索馬利蘭外交暨國際合作部部長瑞格薩第一次率團訪問台灣。近年來台灣外交有許多突破，其中一項就是我們在非洲交到新朋友－索馬利蘭，尤其前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友，索馬利蘭成為了台灣在東非地區推展「非洲計畫」的重要據點。

蔡英文表示，疫情期間，台灣、索馬利蘭兩國也加強醫療衛生合作。除了台灣的民間團體和政府單位，陸續提供防疫物資給索馬利蘭，近來，我們國產的高端疫苗15萬劑，也已經運抵索馬利蘭，這也是台灣疫苗援外的首例。

蔡英文指出，過去兩年多來，台灣提供其他國家防疫物資，去年台灣疫情嚴峻的時候，在疫苗取得上也獲得其他國家的支持，「我們也希望，相互協助的精神、善的循環，能夠持續下去。」

蔡英文表示，未來台灣會跟索馬利蘭以及其他國家一起努力，建立具有韌性的防疫體系，為國際社會、全球防疫做出更多的貢獻，「我也特別感謝各位貴賓，在疫情考驗下來訪，更展現出索馬利蘭政府對台灣的重視，也期待未來兩國關係持續深化，共同創造更多成果。」