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會晤索馬利蘭訪團　吳釗燮：台灣將持續支持民主建構工程

▲▼外交部長吳釗燮歡迎及款宴索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩訪問團，並就兩國雙邊關係深入交換意見。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮會晤索馬利蘭訪團。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮9日下午會晤索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）訪問團全體成員，並設宴款待。外交部表示，對於訪團在目前全球疫情仍然嚴峻情形下，遠道來台訪問，吳表達感謝及高度歡迎之意，並強調，瑞格薩率團來訪，是索馬利蘭捍衛自由民主價值的明證，也彰顯台索兩國不受威權體制的蠻橫威脅，堅定守護民主信念的共同立場。

吳釗燮表示，這是瑞格薩外長上任後首度訪台，並再次祝賀索馬利蘭去年順利完成國會大選，成為非洲之角閃耀的民主模範；期待雙方未來持續合作，深化台索友好關係。

吳釗燮表示，世界上最瞭解彼此國際處境的國家就是台灣及索馬利蘭，因此台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫；吳另也鼓勵兩國進一步開展經貿交流及人員能力建構等互動。

此外，瑞格薩感謝我國政府及民間非政府組織持續於疫情期間給予索國各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權的普世價值，索馬利蘭繼續強化及深化台索關係的決心，絕不會因外部的壓力而動搖改變。

外交部說明，我國與索馬利蘭自前年完成互設官方代表機構以來，雙方關係發展日益緊密，已陸續推動農業、資通訊及公衛相關計畫，彰顯嘉惠民生的「台灣模式」合作精神。

▲▼外交部長吳釗燮歡迎及款宴索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩訪問團，並就兩國雙邊關係深入交換意見。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長吳釗燮歡迎及款宴索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩訪問團，並就兩國雙邊關係深入交換意見。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長吳釗燮歡迎及款宴索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩訪問團，並就兩國雙邊關係深入交換意見。（圖／外交部提供）

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