快訊／抹黑因我而起　林智堅宣布退選：在另一個戰場捍衛自己的清白

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文案延燒，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示要挺林智堅，但選對會12日中午臨時召開會議，討論是否「換堅」。對此，林智堅下午在黨秘書長林錫耀陪同下召開記者會，不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲，「因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌」。

林智堅說，首先，這段時間以來因為論文風波造成的社會紛擾，學校方面受到各界的壓力，還有支持者的焦慮，智堅由衷的抱歉。

「過去我曾經錯過學習的黃金時期，出社會工作之後，才繼續進修。」林智堅表示，因為他個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是他不願意看到並深感抱歉的。

林智堅說，這次的選舉，除了城市治理藍圖的構思外，也深刻感受到國際情勢的影響。在最一開始，他想把過去8年的新竹經驗，轉化為服務桃園市民，建設桃園的動力，不過桃園市長的選舉已經成為多方境內境外政治角力的擂台，站在這個台灣關鍵的時刻，個人的未來已經微不足道。

「論文的抹黑與攻擊因我個人而起，它佔據所有公共議題的資源與空間，這對桃園鄉親很不公平。」林智堅說，在這場桃園市長的選舉之中，看不到國民黨提出政見、願景，桃園人的心聲與需要刻意被忽略，文燦團隊帶來的桃園「正好」，「實現美好」，也因此烏雲罩頂而不被看見。

「智堅39歲當選新竹市長，47歲有機會代表黨參選桃園市長，深受黨內先進的指導與栽培。」林智堅強調，不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲。

「因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。」林智堅說，他坦然離開，感謝民進黨上下給予他承先啟後的機會，「很抱歉我沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場」，不過個人的清白是一輩子的，他不會避戰，未來也將持續採取救濟手段去捍衛他的人格與清白。

林智堅說，非常感謝蔡總統、選對會、尤其是鄭文燦市長體諒我的決定，也要感謝鄭運鵬委員擔任他的總幹事，每每在我最需要的時候都與我共同奮戰。而對於鄭運鵬委員的一肩扛起我更是充滿感激，我相信，桃園人認同過去八年桃園進步的方向，也會在文燦市長和運鵬委員的努力下繼續堅定向前。

最後，林智堅說，他要深深感謝，一直相信我的人，到此時此刻，都支持我的人。很抱歉，讓大家失望了。我衷心希望，大家把支持林智堅的力量，來支持鄭運鵬、支持桃園，讓桃園延續鄭文燦八年的光榮政績。