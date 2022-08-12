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少子化海嘯　分發入學180個大學系組招生掛蛋「逾1／3未滿5成」

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲分發入學今放榜，今年缺額超過1.4萬人創新高，共650個系組招生名額未滿5成。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學分發入學今（12日）放榜， 受到少子化影響，今年共有51所學校出現1萬4493個缺額，比去年大增5倍，得勝者文教考試策略中心主任藍天予指出，今年共有650個系組招生名額未滿5成，佔全部招生系組約3分之1，更有180個系組招生名額「掛蛋」，佔全部系組9.5%，連國立的台中教育大學英語系、海洋大學海洋法政學士學程、金門大學華文系等招生名額也掛0。

111學年大學分發入學今天放榜，受到少子化影響，今年招生名額遠高於報名參與報名人數影響，導致今年共有51所學校出現1萬4493個缺額，遠高於去年20所校、2732個缺額，不僅缺額數首度破萬，比去年暴增5倍，也創下歷年新高，以僅以分發入學管道統計，其缺額比率有12所大學大於 80%；若以學群區分，缺額比率最高則為外語學群，其中各校缺額數最多為文化大學缺額2378人，淡江大學1037人、義守大學為1007人。

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▲▼得勝者文教考試策略中心主任藍天予。（圖／記者許敏溶攝）

▲藍天予表示，今年分發入學有180個大學系組招生掛蛋。（圖／記者許敏溶攝）

得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，全台1900個大學系組當中，共有650個系組招生未滿5成，連頂尖的私校也受到影響，例如東海大學有29個系組招生未滿5成，淡江有32個、輔大6個、文化大學則有65個系組，另外包括實踐則33個，義守大學46個、長榮大學43個系組，連國立台東大學也有11個系組、東華大學則有10個系組，屏東大學則有10個系組。

藍天予指出，650個系組招生未滿5成，其中更有180個系組招生名額「掛蛋」，佔全部系組9.5%，連國立大學也不例外，例如台中教育大學英語系、海洋大學海洋法政學士學程、金門大學華文系、東華大學民族事務與發展學系等系組，招生名額也掛0。
 

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