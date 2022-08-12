中央化材錄取分數首勝台大地質　升學專家：選系有就業導向趨勢

▲升學輔導專家藍天予表示，學生選擇校系實用化導向越來越明顯。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學分發入學今（12日）放榜，由於今年首度分發時採計學測科目，加上分科測驗改成60級分制，升學輔導專家藍天予表示，出現不少特殊現象，包括中央大學化材最低錄取分數209級分，首度超越台大地質的208級分，成大資工的238級分，也是首次贏過台大機械的235級分，這也代表著考生選擇校系，實用導向越來越明顯，因為化工跟材料被視為「準台積電」系組，未來在就業市場相當夯。

大學分發入學今天放榜，錄取率錄取率98.94%再創新高，269人落榜則寫下新低，而今年因為分發入學首度採計學測科目，加上分科測驗改成60級分制，得勝者文教考試策略中心藍天予分析，考生在選填志願時沒有往年參考資料，也出現不少特別的現象。

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藍天予舉例說，因為分發入學採計學測科目，所以今年北醫大醫學系最低錄取分數為273級分，竟然贏過陽明交通大學272級分、成功大學醫學系的271級分，原因在於上述三校醫學系雖然都採計五科，其中「英物化生」都相同，但北醫大醫學系採計學測的數A，陽明交大跟成大則採計分科測驗數甲，因為今年數甲相對較難，導致北醫大醫學系的最低錄取分數勝過陽明交大跟成大。

此外，藍天予表示，半導體業跟資訊人才在科技產業就業市場相當搶手，也反映在今年科技的錄取分數上，例如化工跟材料被視為「準台積電」系組，所以今年中央大學化材最低錄取分數209級分，首度超越台大地質的208級分，另外資工的畢業生也相當搶手，只要是中字輩以上的資工科系，畢業後平均月薪都是從9萬起跳，也導致今年成大資工最低錄取分數為238級分，首次贏過台大機械的235級分。

