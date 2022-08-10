飛彈穿台只是開端？　大陸國防部喊話：台灣當局必須做出正確選擇

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導



大陸國防部10日回應「導彈飛越台島可能只是開端」時喊話，當前，兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，何去何從，台灣當局必須做出正確選擇。此外，解放軍東部戰區10日下午4點25分宣布，東部戰區在台灣周邊海空域的聯合軍事行動「成功完成各項任務」。

大陸國防部新聞發言人譚克非10日回應，中國人民解放軍近期在台灣島周邊海空域組織實施系列反制行動，就是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾，是捍衛國家主權和領土完整的正當必要之舉，有關演訓行動公開、透明、專業，符合國內法、國際法和國際慣例，「美眾議院議長裴洛西一意孤行，竄訪中國台灣地區，悍然挑戰和損害中方核心利益，嚴重破壞台海和平穩定。蔡英文及民進黨當局挾洋自重、謀『獨』挑釁，棄台灣人民安危於不顧，把台灣推向災難的深淵，終將被釘上歷史的恥辱柱！」

譚克非強調，兩岸統一的歷史進程不可阻擋，解決台灣問題的時和勢始終在推進祖國統一力量這邊。為了台灣人民的福祉，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但中國人民解放軍絕不為任何形式的「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉留下任何空間。

譚克非喊話，「台獨」分裂勢力為了一黨之私、一己之私，不顧民族大義，逆時代潮流而動，註定要走向自取滅亡的不歸路。當前，兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，何去何從，台灣當局必須做出正確選擇。