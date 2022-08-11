南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！日本躲災難暴雨：要去秋葉原！

▲南韓Coser、繪師Biya為了逃生，直接破壞逃生門。（圖／翻攝@biya1024推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓連日降下災難性暴雨，導致首爾等地區災情連連，許多民眾甚至因此逃出家園。其中，韓國知名Coser、繪師Biya也分享自己逃生的畫面，讓網友驚呼根本是真實版的動畫人物。此外，Biya於11日透露她已到日本，非常猶豫第一餐到底該吃甚麼。

首爾8日開始降下暴雨，Biya透過Twitter發文表示，雨勢過大影響到網路的訊號，因此她停止並延期直播；然而，工作室的走廊突然開始淹水，天花板被雨水沖破，嚇得她決定馬上逃離工作室，立刻回家避難。

▲▼Biya時常將自己的照片繪製成圖片。（圖／翻攝@biya1024推特）



途中，Biya被困在電梯內，但仍時刻透過Twitter跟網友保持聯繫。經過一段時間後，Biya發出一張兩扇逃生門被破壞的照片表示，她打破逃生門後平安脫困，卻也因此全身疼痛，決定要去就醫檢查。

網友除了關心之外也因逃生門被嚴重破壞而嚇傻，「求生欲爆表的力氣也太猛」、「妳是鎧之巨人？」「力氣到底多大」、「看起來像是一拳打爆欸，妳是一拳超人嗎」、「怎麼能把這兩扇門破壞掉，妳怎麼做到的？」、「仔細一看這是鐵製的防火門，而且在門原來開口的反方向被弄破了」。

▲▼網友認為Biya是真人版「約兒」。（圖／翻攝@biya1024推特，下同）



甚至有網友想到Biya之前曾Cosplay近期超夯動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中，擁有超強怪力的殺手約兒，忍不住會心一笑，直呼Biya根本是真人版的動畫角色。

此外，Biya事後也更新自己的情況表示，她已在11日抵達日本，除了覺得很熱之外，也很興奮跟猶豫在日本的第一餐要吃什麼，並強調「我要去秋葉原！！」

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