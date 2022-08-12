快訊／引爆南韓新冠傳播！新天地教主李萬熙「妨害疫調」無罪定讞

▲李萬熙曾在記者會上，下跪道歉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎疫情爆發至今已超過2年多，2020年大邱出現首例來自新天地教會的確診者後，成為全球第2個陷入大流行的國家，該教會教主李萬熙等高層被指控造假交給防疫當局的完整信徒名單，導致疫調工作被延誤。南韓大法院（最高法院）今（12）日上午做出判決，李萬熙妨礙疫調罪嫌為無罪。

根據《韓聯社》、《News1》，今年高齡91歲的新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會（新天地）總會長輩被依違反傳染病預防法、妨礙公務、湮滅證據、侵占教會資金等罪嫌起訴，南韓大法院12日做出判決，針對妨害疫調工作等嫌疑判處無罪，不過在侵占教會資金的部份，則判處期3年徒刑、緩刑5年。

李萬熙與新天地高層當時被認為向防疫當局交出偽造過的信徒名單、教會現況資訊等，被依妨害疫調工作罪嫌起訴；至於在侵占教會資金的部份，李萬熙在興建教會研修中心「和平宮殿」（평화의 궁전）時涉嫌侵占56億韓元（約新台幣1億4300萬元），大法院對此判處3年有期徒刑、5年緩刑定讞。

李萬熙在「妨害疫調」罪嫌的部份，早在一、二審時便被宣判無罪。儘管檢方以《傳染病預防法》第18條第3項起訴李萬熙，認為李萬熙在毫無證當理由下拒絕配合、迴避疫調工作；不過一、二審法官皆認為，檢方無法在《傳染病預防法》第18條第2項中，提出李萬熙「遞交造假資料」的明確證據，因此在該罪嫌判處無罪。

據悉，南韓2020年2月爆發新冠疫情後，李萬熙曾於該年3月2日下午首度現身，當時他出現在京畿道加平郡的新天地「和平的宮殿」，他對大批確診者感到抱歉，同時跪地磕頭、行禮謝罪。

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