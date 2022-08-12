長江幹流水位創同期歷史新低　83萬人供水受影響

▲長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位均為有實測記錄以來同期最低。（圖／視覺中國CFP）

記者鄭文晴／綜合報導

中國長江流域自7月份以來，降雨量較往年同期偏少4成，目前長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7~5.7公尺，均為有實測記錄以來同期最低。因旱象加劇，水利部11日發佈通報，針對安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應，約有83萬人因旱供水受到影響。

▲持續受高溫少雨影響，長江下游水位下降‎。（圖／視覺中國CFP）

長江流域橫跨中國東部、中部和西部三大經濟區，共計19個省、市、自治區，是世界第三大流域，流域總面積180萬平方公里，佔中國國土面積的18.8%，流域內有豐富的自然資源。

旱情通報稱，因長江流域旱情嚴峻，安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市耕地受旱面積967萬畝，有83萬人因旱供水受到影響。目前，長江流域大中型灌區水源可得到有效保障，部分灌區末端區域和「望天田」受旱較重；些許以小型水庫或山泉水、溪流水作為水源的分散供水工程缺水，民眾供水受到一定影響，需要拉水、送水來保障生活用水。

▲長江水位因高溫乾旱持續降低，大面積江灘露出‎。（圖／視覺中國CFP）

水利部要求，密切關注長江流域雨情、水情、旱情，並時刻掌握旱情發展動態，即時發佈乾旱預警資訊，也考慮防洪、抗旱、發電需求，組織編制長江流域應急水量調度方案，針對重點旱區逐流域提出調度措施，提前謀劃三峽、丹江口等51座主要水庫調度，為抗旱儲備水源。

據氣象預測，未來一週長江流域大部將維持高溫少雨天氣，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能還會持續，水利部已向相關地區發出通知，要求深入分析旱情對農業生產和民眾飲水的影響，提早採取抗旱措施，減輕乾旱帶來的影響和損失。

