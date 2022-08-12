德國遊樂園「雲霄飛車恐怖相撞」至少34傷　乘客受困5公尺高空

▲德國樂高樂園傳出雲霄飛車相撞意外。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

位於德國南部金茨堡（Guenzburg）的樂高樂園（LEGOLAND），在當地11日傳出遊樂設施「火龍」（Feuerdrache）有2列雲霄飛車相撞，導致乘客受困在5公尺高空，至少34人受傷，其中2人傷勢嚴重，所幸所有傷者都沒有生命危險。

綜合外媒報導，事發當時，一列雲霄飛車突然無預警地在高空停下，導致後方的雲霄飛車剎車不及，狠狠地撞上前車。一名警方發言人告訴CNN，有大量遊客在這場意外中受傷，其中有2人傷勢嚴重，當局已派出3架直升機與多名消防員到場援助，但造成意外的原因尚未釐清。

▲一列「火龍」雲霄飛車突然停在5公尺高空，導致後方列車剎車不及，狠狠撞上。非新聞當事畫面。（示意圖／翻攝自推特）

報導稱，急救人員需要採取大規模的救援行動，因為列車停在了5公尺高的空中，也不是遊客平時可以正常下車的地方，因此要疏散車上乘客十分困難。據場內遊客指出，園區並未廣播通知此事，而且樂園也未疏散人群，僅封鎖了出事地點，並停止讓遊客入園。

樂高樂園的發言人表示，目前園方已成功疏散涉事列車的其中一列，由於樂高樂園的所有員工目前仍在值班，因此樂園將持續開放。德國近來頻頻傳出有雲霄飛車發生意外的事件。據當地警方所述，萊茵蘭-普法茲（Rheinland-Pfalz）6日才剛傳出有一名57歲的婦女從雲霄飛車上摔下致死。