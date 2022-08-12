到柬埔寨被電擊逼當血牛！台女7天遭轉賣4次　跳樓也沒用

▲皮皮被騙到柬埔寨遭轉賣4次。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

國人受高薪工作騙至柬埔寨事件頻傳，非官方統計有超過2千人受害，民進黨立委林俊憲、賴品妤、伍麗華、林昶佐等人於11日召開記者會，受害者「皮皮」透露她在7天內被轉賣4次，就算跳樓也只會跳在受困園區內，最後在YouTuber協助下順利脫離。

皮皮指出，她先前有到菲律賓從事類似工作的正向經驗，這次受朋友邀請才不疑有他，但一到柬埔寨才發現是做詐騙，如果不服從就會被毒打，而且她在7天內被轉賣4次，每次都被凌虐、性侵。

根據《自由時報》報導，皮皮提到，她當時受困在一個建有大閘門的園區內，就算想跳樓脫逃也只會跳在園區裡，而且詐騙集團也和當地警方勾結，有人報警結果被帶回毆打整天甚至電擊伺候，還聽說有人被抽血拿去賣。

▲民進黨立委昨（11）日與受害者皮皮召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



林俊憲表示，目前警政署已經成立內部小組查緝涉案黑社會組織，但對於已經受害者的事後保護工作卻非常不足，建議成立跨部會專案小組處理。

賴品妤則說，她近期協助營救2名個案，而警政署刑事組國際科僅有38位人力，在處理既有業務外還要進行海外救援實在分身乏術，需要行政院層級出面統籌才得以因應日益嚴重的狀況。