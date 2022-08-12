中職「乳動辮子妹」IG曝光！　加油影片晃暈33萬人

記者葉國吏／綜合報導

臉書粉專「賽場嬌點 Sport Beauties」日前分享樂天桃猿、味全龍對賽，場外一名辮子女子的競援畫面，由於胸前抖動太大引來大批網友朝聖，至今點擊已經33萬次。而這位女子的IG也被曝光了。

▲網友認為該給導播跟攝影師加雞腿鼓勵。（圖／翻攝賽場嬌點 Sport Beauties，下同）

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「賽場嬌點 Sport Beauties」8日貼出一段中職對戰畫面，其中一位頭綁辮子的女子與2名友人在場外跳舞加油，但由於身材太好抖動過大，被導播發現多次鎖定給予特寫。這部影片至今已經超過33萬次點擊。

這畫面也被粉專小編笑說「本來想大聲斥責導播的」，許多網友也來朝聖這片段「這導播毫無挑剔之處啊」、「道德淪喪！請問桃猿主場票怎麼買？？」「好像在健身房遇過她，全場最兇」、「你怎麼能不愛棒球呢」、「來人啊！給導播跟攝影師便當加隻雞腿」。

▲從辮子妹的IG限動可以得知，她相當熱愛自由潛水。（圖／翻攝IG）

另外粉專小編也透露這位正妹的IG，從正妹的IG可以看到她是一位熱愛運動、自由潛水、健身、棒球的正妹，IG上有許多潛水的比基尼照片，最新限動寫著「在球場遇到我的同事說，她當時想說我應該去潛水了，在球場的應該不是我。鬼門開休息一個月，順便讓身體好好休息。」