手機成癮少女被老爸帶去搬磚　影片「1亮點」卻讓網友歪樓

記者崔子柔／綜合報導

現代多數孩子都很早就開始接觸3C產品，大陸安徽省一名王姓男子因為看女兒暑假期間天天滑手機，就帶她去工地搬磚3天體驗生活不易，並將過程影片PO上網，不過一個亮點讓眾多網友歪樓。

住在淮南的王男帶著女兒到裝潢的工地幫忙，做搬磚和清潔項目，希望她能理解生活的不容易，對學習更盡一份心，並拍攝影片分享這3天的狀況，指出女兒在第一天很有幹勁地學習，第二天就開始敷衍，第三天則在開工4小時後崩潰說不想繼續做了。

▲王爸帶女兒體驗搬磚。（圖／翻攝自抖音）



畫面中可見，王男女兒紮起馬尾、戴上手套，脖子上掛了毛巾在工地幫忙，影片被分享到抖音後累積超過31萬人按讚，不過眾多網友發現，女兒這3天穿的都是同一件衣服，連臉上沾到的髒汙痕跡都沒有改變，紛紛留言指出，「四分鐘把三天總結完了」、「幹這活都沒換衣服」、「幹了一天能這麼乾淨」、「三天都是一樣衣服，肯定很苦」。

也有不少人認同王爸做法，「實踐是最好的教育」、「哪個工地要童工，我也安排我家的去」、「永遠教不會一個人，只有自己體會」、「這種教育是必須的，成績好與壞都要面對社對面對現實」。

▼影片累積超過1.2萬則留言。（圖／翻攝自抖音）