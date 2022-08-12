　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

▲▼繼立陶宛、拉脫維亞後，愛沙尼亞也宣布退出中國中東歐合作機制。（圖／翻攝自中國—中東歐國家合作）

▲繼立陶宛、拉脫維亞後，愛沙尼亞也宣布退出中國中東歐合作機制。（圖／翻攝自中國—中東歐國家合作，下同）

中央社

愛沙尼亞外交部宣布，愛沙尼亞將停止參加中國與中東歐的合作機制。今天稍早另一個波羅的海國家拉脫維亞也作出相同宣布，這意味現在僅14個歐洲國家參與這個由北京主導的機制。

在立陶宛去年5月率先正式宣布退出前，中國－中東歐國家合作機制曾在希臘於2019年加入後，一度擴張至17+1的規模，但在波羅的海三國自去年以來相繼退出後，該機制如今已縮小至14+1。

愛沙尼亞外交部表示，愛沙尼亞將持續致力與中國維持有建設性、務實的關係，包括在依循以規則為基礎的國際秩序和人權等價值原則的前提下，推進「歐盟－中國」關係。

中國－中東歐國家合作機制創立於2012年，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛都在當年加入。

不過，愛沙尼亞外交部今天表示，在去年2月召開的高峰會以後，愛沙尼亞就未曾參加在該機制框架下舉行的任何會議。

▲▼繼立陶宛、拉脫維亞後，愛沙尼亞也宣布退出中國中東歐合作機制。（圖／翻攝自中國—中東歐國家合作）

去年2月受疫情影響、以視訊形式召開的中國－中東歐國家峰會按中方原本的規畫，是2012年合作機制創建以來，等級最高的會晤，中國即由國家主席習近平與會。

不過，當時有6個參與合作機制的中東歐國家未派遣元首或政府最高領導人、而是部長級官員與會，包括立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、羅馬尼亞、斯洛維尼亞、保加利亞，引發中方不滿。

這場峰會原本可望為北京推動「中國-歐盟投資協定」儘快生效添力，但不僅歐方與會代表位階不如預期，中歐投資協定在峰會落幕後不久、去年春天即因歐盟與北京在人權等政治議題的爭端，遭歐洲議會無限期凍結。

立陶宛去年退出中國－中東歐國家合作機制後，即呼籲參與機制的相關國家以「歐盟」為單位與中國互動，以避免遭北京分化、各個擊破。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天推文表示，早在立陶宛退出前，中國的17+1機制就已是多餘的，且導致分裂，現在拉脫維亞和愛沙尼亞也對該機制關上大門。

藍斯柏吉斯強調，現存的14+1應該完全被「歐盟27國+1」機制取代。

捷克有可能是下一個宣布退出中國－中東歐國家合作機制的國家。國會參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）今天在臉書貼文表示，現在是捷克加入波海三國行列、退出該機制的好時機，更何況捷克是現任歐盟輪值主席國。

費雪表示，捷克本來就不該期待從該機制獲取任何好處，可惜自詡遵奉故前總統哈維爾（Václav Havel）價值觀外交原則的捷克政府目前選擇保持沉默。

捷克國會眾議院今年5月通過決議，要求政府退出中國－中東歐國家合作機制。外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）當時表示，該機制多數承諾未實現；去年底上台的新政府已宣布有意修正與中國的關係，這也包括捷克對該機制的態度和發展選項。

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
少女表愛意　竟抽出男友HIV血「注入自己體內」
血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死
「這6生肖組合」不利婚姻！專家：影響雙方財運且難長久
潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做
林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣　北京惱火

不是詐騙！全球最佛心老闆再漲最低工資　保證月薪20萬起跳

陸制裁動作頻繁　美媒分析：僅影響兩岸貿易0.04%

愛到卡慘死！15歲少女表愛意　竟抽出男友HIV血注入自己體內

血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！日本躲災難暴雨：要去秋葉原！

法國海軍參謀長罕見表態：團結作戰即能戰勝中國

女護士開賓士撞成火球　孕婦產檢路上「母胎分離」…一家4口全亡

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

男騎士民權大橋離奇自摔亡　警追奪命原因！相驗結果曝

薔薔鏡頭前換衣：你想聞嗎？　被珍珍嗆「越來越老」氣瘋XD

愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣　北京惱火

不是詐騙！全球最佛心老闆再漲最低工資　保證月薪20萬起跳

陸制裁動作頻繁　美媒分析：僅影響兩岸貿易0.04%

愛到卡慘死！15歲少女表愛意　竟抽出男友HIV血注入自己體內

血腥慎入！柬埔寨淪黑吃黑煉獄　中國人殺中國人兩派全慘死

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！日本躲災難暴雨：要去秋葉原！

法國海軍參謀長罕見表態：團結作戰即能戰勝中國

女護士開賓士撞成火球　孕婦產檢路上「母胎分離」…一家4口全亡

求救電話被占滿…只剩絕望　一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

黃大米／結婚如同二次投胎　婚前應評估6大風險

吳淡如／你住的房不是你的　為何不該是優先考量？

中航上半年本業獲利大增　但投資的股票評價損失致獲利年減64%

愛沙尼亞宣布退出！中國中東歐合作機制僅剩14+1

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣　北京惱火

同事每天「搭計程車上班」讓他驚呆　網曝3省錢優勢：比養車還省

電動車驚悚追撞！前車駕駛「空中翻2圈」慘死…疑輔助駕駛失靈釀禍

羅傑實況闖入外送茶…進門想退貨喊我沒錢　畫風突變兩人瘋狂灌籃

旅美強投同場交鋒　王維中首度對決胡智為

花6位數標「9999」卻收傳票！仿真車牌害人接罰單　監理單位教戰

木桌洞口竄「毛茸茸怪手」 小貓拚命伸出想偷吃肉肉

國際熱門新聞

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

少女表愛意　抽男友HIV血注入自己

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

南韓超兇繪師「暴力破壞門」脫逃！最新行蹤曝光

差46歲！少女嫁地主伯　2個月後離了

法國海軍參謀長罕見表態：團結作戰即能戰勝中國

全球最佛老闆再漲工資　保證20萬薪

人妻上網徵小三「包吃包住」付薪水！

CNBC分析：中國制裁僅影響兩岸貿易0.04%

男哭求女友爆紅　給淑芬買麥當勞變金句

華爾街日報：索馬利蘭拒絕背棄台灣

客機低飛降落小島「快貼地」　遊客嚇軟腳

一家3口溺斃　為何南韓人住半地下房

更多熱門

相關新聞

愛沙尼亞召俄大使　抗議俄軍機侵入領空

愛沙尼亞召俄大使　抗議俄軍機侵入領空

愛沙尼亞21日召喚俄羅斯駐愛大使，嚴正抗議俄羅斯直升機入侵愛沙尼亞領空，這是過去不到2周以來，愛沙尼亞召喚俄羅斯大使表達的第二次抗議。

歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中

歐盟曝「烏克蘭加入程序」加快中

下個入侵目標？　俄稱拉脫維亞「新納粹」

下個入侵目標？　俄稱拉脫維亞「新納粹」

俄軍攻烏目的曝光！她驚揭「普丁現在超享受」

俄軍攻烏目的曝光！她驚揭「普丁現在超享受」

愛沙尼亞友台議員逝世　游錫堃：不畏懼威權

愛沙尼亞友台議員逝世　游錫堃：不畏懼威權

關鍵字：

愛沙尼亞中東歐國家合作機制拉脫維亞中東歐國家合作

讀者迴響

熱門新聞

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

護士開賓士撞　孕婦「母胎分離」4口亡

IG網美接外拍「被賣進柬埔寨」遭侵犯！

「這6生肖組合」不利婚姻！影響雙方財運且難長久

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

丟丟噹民宿2度道歉　網怒見「45字真相」：越描越黑

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

辮子妹場外加油！「上下震撼」晃歪全場

他曬表舅婚紗照！2.8萬人看新娘顏值驚：太猛了

瑞莎「跪地平視選手」感動4.5萬人：很多大人該學習

「時薪開200元」仍找嘸人！網一看行業猛搖頭

林智堅主張中華大學論文沒抄襲　遭指論文寫錯、學倫會還開超時

「1女戰7男」畫面外流！男崩潰：是我女友

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面