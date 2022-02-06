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愛沙尼亞友台議員米林逝世　游錫堃：不畏懼威權令人佩服

▲▼愛沙尼亞友台議員米林3日逝世，立法院長游錫堃表示深感不捨。（圖／取自游錫堃臉書）

▲愛沙尼亞友台議員米林（左）逝世。（圖／取自游錫堃臉書）

記者林銘翰／台北報導

去年11月曾來台灣訪問的愛沙尼亞國會議員馬迪斯・米林（Madis Milling）3日不幸過世，立法院長游錫堃表示深感不捨，對於米林不畏懼威權以及力挺民主自由的堅毅精神，令他相當佩服與感動。

愛沙尼亞媒體報導，身為托德瓦救難協會創始成員的米林，總是積極參與救災行動，他在3日晚間前往處理一場火災救援行動期間突然倒下，雖一度恢復生命跡象，但最後仍回天乏術。

對此，游錫堃6日下午在臉書表示，剛得知米林驟逝的消息，深感不捨。米林在去年12月初來台參加「開放國會論壇」，對於米林不畏懼威權以及力挺民主自由的堅毅精神，令他相當佩服與感動。

游錫堃也說，請米林的家人節哀，祈願米林安息，「May him Rest In Peace！」

米林1970年出生於愛沙尼亞首都塔林，畢業於塔林教育大學演藝系，在從政之前是名演員，參與過劇場、電影等演出，也當過眾多廣播節目的主持人。2015年起米林成為國會議員，並在2019年連任成功，除了身兼演員、主持人、國會議員身分，米林也是搖滾樂團「黑上校」成員。

另外，米林在準軍事單位「愛沙尼亞防衛聯盟」1990年重建時就擔任成員。防衛聯盟在愛國國防部防衛政策和軍事戰略指揮下，履行法律所賦與任務，包括合法擁有武器、從事軍事訓練及演習、協助災害救援與維護社會治安、配合北約進行相關防務合作。

▼愛沙尼亞友台議員米林（左）3日逝世，立法院長游錫堃（右）表示深感不捨。（圖／取自游錫堃臉書）

▲▼愛沙尼亞友台議員米林3日逝世，立法院長游錫堃表示深感不捨。（圖／取自游錫堃臉書）

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