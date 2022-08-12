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超商「週末優惠」來了！美式23元、拿鐵39元爽喝　零食買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11「超值五六日」優惠來了，美式每杯下殺只要23元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接週末到來，就有超商於即日起祭出連續3天優惠，民眾最愛喝的美式、拿鐵各下殺每杯只要23元、39元，另外還有氣泡水、零食等品項可享買1送1優惠，新加坡人氣鹹蛋黃零食也直接下殺129元，趕快把握便宜囤貨了。

7-11門市祭出「超值五六日」優惠，即日起至8/14止，共有3大咖啡飲品可享組合優惠，品項為CITY CAFE大杯美式咖啡2杯55元、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯77元、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶2杯99元。(咖啡同品項冰/熱可任選，不可混搭)

▲▼超商超值五六日。（圖／7-11提供）

▲「超值五六日」優惠一次看。

另外，7-11門市還有悅氏Light鹼性水720ml、舒味思萊姆口味氣泡水500ml、Mini口口香(芝士脆/蝦條經典原味)、白白肌水感玻尿酸防曬凝露SPF50同商品買1送1優惠；新加坡IRVINS鹹蛋黃(魚皮/洋芋片)則是可享優惠價129元，直接省下100元。

人氣手搖飲TEA TOP推出全新「好釋旺旺奶」冰沙，特意選用香甜微酸的台東鳳梨釋迦作為主角，再搭配台東在地小農鮮乳打成綿密冰沙，每一口都能吸到濃郁果香還帶有奶味，冰涼又消暑，即日起於指定35家門市限定開喝，至8/14前還有連5天「買1送1」優惠。

▲▼TEA TOP第一味推「好釋旺旺奶」冰沙。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲釋迦牛奶冰沙限時買1送1。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

▲▼TEA TOP第一味推「好釋旺旺奶」冰沙。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲好釋旺旺奶冰沙是選用台東鳳梨釋迦搭配鮮乳製成。

販售門市有萬隆店、台北內湖店、南港昆陽店、三重大智店、中壢興農店、左營大路店、大雅神林店、斗南中山店、台中工學店、台中北平店、台中后綜店、忠明南店、台中西屯店、台中忠孝店、台中昌平店、台中科大店、台中美村店、台中健行店、台中精誠店、永靖瑚店、社頭員集店、南投名間店、南投竹山店、南投集集店、員林靜修店、彰化二水店、彰化田中店、彰化溪州店、潭子頭張店、豐原三民店、豐原豐東店、潭子潭興店、草屯中正店、潭子潭子店及台中逢甲店。

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