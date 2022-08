愛到卡慘死！15歲少女表愛意　竟抽出男友HIV血注入自己體內

▲少女為了表達愛意,竟然抽出感染HIV男友的血液,注入自己的體內。(圖/免費圖庫pxhere)



圖文/鏡週刊

印度一名15歲少女,3年前透過臉書認識了一名男生,兩人隨即墜入愛河並交往。近日這名少女為了表達對男生的愛意,竟然不惜抽出男生患有人類免疫缺乏病毒(HIV)的血液,直接注入自己體內,事件曝光後引發社會嘩然與震驚。

據《印度時報》與《今日印度》報導,這名來自阿薩姆地區的少女,從12歲時透過臉書認識這名男生,兩人之後更有進一步發展並熱戀。不過少女的家人,並不支持兩人交往,少女多次逃家私奔,但最後都被家長找到並帶回家。

但最近少女為了表達對男友的愛意,竟然抽出感染HIV男友的血液,並透過注射器注入自己的體內。少女父母得知後勃然大怒,不僅將少女帶回家並送醫,更報警處理,對男生採取一連串法律行動。目前男生已被警方逮捕,少女則持續由醫師監控其身體狀況,截至目前為止,少女尚未驗出HIV陽性結果。

近日少女接受訪問,她表示男友一度阻止她的行為,可是她堅持這麼做,她說:「我才不管會發生什麼事!」、「我希望男友能趕緊被釋放出來。」

The girl hails from Sualkachi district in #Assamhttps://t.co/KkkDrbqire