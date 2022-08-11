愛到卡慘死！15歲少女表愛意　竟抽出男友HIV血注入自己體內

▲少女為了表達愛意，竟然抽出感染HIV男友的血液，注入自己的體內。（圖／免費圖庫pxhere）



圖文／鏡週刊

印度一名15歲少女，3年前透過臉書認識了一名男生，兩人隨即墜入愛河並交往。近日這名少女為了表達對男生的愛意，竟然不惜抽出男生患有人類免疫缺乏病毒（HIV）的血液，直接注入自己體內，事件曝光後引發社會嘩然與震驚。

據《印度時報》與《今日印度》報導，這名來自阿薩姆地區的少女，從12歲時透過臉書認識這名男生，兩人之後更有進一步發展並熱戀。不過少女的家人，並不支持兩人交往，少女多次逃家私奔，但最後都被家長找到並帶回家。

但最近少女為了表達對男友的愛意，竟然抽出感染HIV男友的血液，並透過注射器注入自己的體內。少女父母得知後勃然大怒，不僅將少女帶回家並送醫，更報警處理，對男生採取一連串法律行動。目前男生已被警方逮捕，少女則持續由醫師監控其身體狀況，截至目前為止，少女尚未驗出HIV陽性結果。

近日少女接受訪問，她表示男友一度阻止她的行為，可是她堅持這麼做，她說：「我才不管會發生什麼事！」、「我希望男友能趕緊被釋放出來。」

The girl hails from Sualkachi district in #Assamhttps://t.co/KkkDrbqire — IndiaToday (@IndiaToday) August 10, 2022





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