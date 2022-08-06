國旅住宿折1300元9月恐告罄！高鐵攜手飯店推優惠　加購車票65折

▲「高鐵飯店聯票」入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，可享受戶外游泳池。（圖／高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

國旅補助住宿1300元搶翻，迄今已申請入住56萬間房，推估優惠可能9月上旬告罄，高鐵攜手國泰及義聯兩大飯店集團推出限時優惠，入住該兩集團飯店加購高鐵車票將可享6.5折優惠。

台灣高鐵公司攜手飯店集團分別推出國泰「搭高鐵．秋遊趣」以及義聯「搭高鐵．住義大」限時優惠專案，即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇國泰集團旗下6家及義聯集團旗下2家合作飯店官網訂房，加購9/1至11/30出發的高鐵車票享65折，中秋及國慶疏運期間享8折；搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿最高折抵1,300元。

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▲「高鐵飯店聯票」入住緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館也僅需每晚5,288元起。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，「高鐵飯店聯票」結合國泰及義聯集團旗下共8家飯店，地點遍及台北、桃園、台南及高雄。此外，飯店各館也推出高鐵旅客專屬住房優惠，以入住台南知名親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4,388元起，緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館也僅需每晚5,288元起，住宿含早餐、平日再享房型升等。

▲「高鐵飯店聯票」入住台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4,388元起。（圖／高鐵提供）

此外，入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，家庭房只要3,999元起、義大天悅酒店家庭房只要3,360元起，贈送早餐及摩天輪搭乘券。

高鐵表示，活動期間還推出「你下單我抽獎」活動，上述兩大集團8家飯店，每館每月均抽出高鐵標準車廂對號座免費乘車券2張及飯店住宿券1張。