　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國旅住宿折1300元9月恐告罄！高鐵攜手飯店推優惠　加購車票65折

▲▼「高鐵飯店聯票」入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，可享受戶外游泳池。（圖／高鐵提供）

▲「高鐵飯店聯票」入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，可享受戶外游泳池。（圖／高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

國旅補助住宿1300元搶翻，迄今已申請入住56萬間房，推估優惠可能9月上旬告罄，高鐵攜手國泰及義聯兩大飯店集團推出限時優惠，入住該兩集團飯店加購高鐵車票將可享6.5折優惠。

台灣高鐵公司攜手飯店集團分別推出國泰「搭高鐵．秋遊趣」以及義聯「搭高鐵．住義大」限時優惠專案，即日起，旅客購買「高鐵飯店聯票」，選擇國泰集團旗下6家及義聯集團旗下2家合作飯店官網訂房，加購9/1至11/30出發的高鐵車票享65折，中秋及國慶疏運期間享8折；搭配「悠遊國旅」補助還可享住宿最高折抵1,300元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「高鐵飯店聯票」入住緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館也僅需每晚5,288元起。（圖／高鐵提供）

▲「高鐵飯店聯票」入住緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館也僅需每晚5,288元起。（圖／高鐵提供）

高鐵公司表示，「高鐵飯店聯票」結合國泰及義聯集團旗下共8家飯店，地點遍及台北、桃園、台南及高雄。此外，飯店各館也推出高鐵旅客專屬住房優惠，以入住台南知名親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4,388元起，緊鄰高鐵桃園站的和逸飯店桃園館也僅需每晚5,288元起，住宿含早餐、平日再享房型升等。

▲▼「高鐵飯店聯票」入住台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4,388元起。（圖／高鐵提供）

▲「高鐵飯店聯票」入住台南最知名的親子飯店和逸飯店台南西門館為例，每晚只要4,388元起。（圖／高鐵提供）

此外，入住義大遊樂世界旁的義大皇家酒店，家庭房只要3,999元起、義大天悅酒店家庭房只要3,360元起，贈送早餐及摩天輪搭乘券。

高鐵表示，活動期間還推出「你下單我抽獎」活動，上述兩大集團8家飯店，每館每月均抽出高鐵標準車廂對號座免費乘車券2張及飯店住宿券1張。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
「活火山」龜山島7月頻繁地震崩塌是警訊？ 　氣象局解答
只有今天！　超商「美式、拿鐵買6送6」
米糕小開偷吃人妻　黑歷史起底！表特板女神也受害
最新畫面！東引「夜間火砲射擊」疑釀火燒山　子彈交織綿密火網
唐玲癌末求生慾強「很多人卻在幫我想死」　親曝後事3交代

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

「立秋」節氣4生肖財運旺　屬雞表現亮眼，名氣大增

暑假機車考照擠爆　監理站8／8起增預約名額1成↑「再開假日門市」

「活火山」龜山島7月頻繁地震崩塌是警訊？ 氣象局解答了

國旅住宿折1300元9月恐告罄！高鐵攜手飯店推優惠　加購車票65折

颱風最快下週一生成！今酷熱38度　午後大雷雨轟炸

難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

訂飲料誤備註「要哇沙米醬油」！神店員100％滿足　網直呼超有才

超多台人被騙去柬埔寨！台商曝當地狀況：只能衝去這裡求救

幼教師帶男友回家！鄰居撞見狂罵「私德有問題」：怎麼讓她搬走？

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

陳芳語參加婚禮不知要「包禮金」　下秒尷尬...傻眼：是要付門票嗎

鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

「立秋」節氣4生肖財運旺　屬雞表現亮眼，名氣大增

暑假機車考照擠爆　監理站8／8起增預約名額1成↑「再開假日門市」

「活火山」龜山島7月頻繁地震崩塌是警訊？ 氣象局解答了

國旅住宿折1300元9月恐告罄！高鐵攜手飯店推優惠　加購車票65折

颱風最快下週一生成！今酷熱38度　午後大雷雨轟炸

難抽身又痛苦！「依賴型戀人」像離不開電源的手機　相處3招公開

訂飲料誤備註「要哇沙米醬油」！神店員100％滿足　網直呼超有才

超多台人被騙去柬埔寨！台商曝當地狀況：只能衝去這裡求救

幼教師帶男友回家！鄰居撞見狂罵「私德有問題」：怎麼讓她搬走？

鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

「立秋」節氣4生肖財運旺　屬雞表現亮眼，名氣大增

無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」　被撞誰負責？警方說話了

銀赫喪父「缺席菲律賓演唱會」　SJ深夜發悲痛公告…網憶節目身影

工、漁會行政補助「每人每月增至14元」　勞部：年增5000萬支出

陳思羽、馮翊新五局惜敗日本張本兄妹　收穫WTT挑戰賽亞軍

日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」

郎美囡／不動產高票房主因消失　六都房價續漲有難度

金援全斷光！毒販擁雙槍卻沒錢　逃亡4天「凍未條」主動投案

暑假機車考照擠爆　監理站8／8起增預約名額1成↑「再開假日門市」

外送員連踩3機車坐墊送餐　車主見腳印氣炸調監視器！

生活熱門新聞

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

幼教師帶男友回家！鄰居狂罵：私德有問題

戰爭開打怎麼辦？　這1躲藏地絕不會投彈！

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

「3生肖」七夕過後財運飆升！

颱風最快下週一生成！　午後大雷雨轟炸

訂飲料要求醬油　店員逗趣回應

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

立秋要來了！命理師曝4生肖「逆天迎財神」

再2天就立秋！命理師揭「7大禁忌」

政府花9400萬找裴洛西！四叉貓找到人

飛日本轉機「軍演害Delay」　日航1舉動暖炸

更多熱門

相關新聞

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

農曆七月超商驚見「白衣女子」　網笑瘋：很時事

農曆七月鬼門開，距離中元節(12日)僅剩一週，超商紛紛推出中元優惠活動，也會透過不同方式，來吸引消費者購買。近日，有位女網友表示，自己去超商被一旁的拜拜造景嚇到，照片中可以看到，寫著「普渡拜拜省錢專區」旁邊，驚見一個黑色披頭散髮並身穿白衣的「假女鬼」。

公車5元走透透！台北客運攜手九份商圈祭優惠

公車5元走透透！台北客運攜手九份商圈祭優惠

關鍵字：

高鐵飯店優惠國旅

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

王心凌《乘風破浪》翻紅奪總冠軍　深夜曝心聲

英專家看「共軍圍台軍演」列攻台2劇本：難以想像的血腥畫面

更多

最夯影音

更多
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表
孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面