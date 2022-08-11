被爆在群組開砲　蔡易餘嘆：民進黨Line群也是「間諜家家酒」！

▲蔡易餘11日於臉書發文表示，「民進黨立院黨團Line群組，本質也是SPY x Family!!」。（圖／翻攝自Facebook／蔡易餘）



記者杜冠霖／台北報導

桃園市長參選人林智堅論文風波不斷，民進黨主席、總統蔡英文10日定調「支持智堅捍衛自己的清白」。但據了解，昨民進黨黨團群組中，有黨內立委在群組表示「跟台大對著幹對民進黨選情不利」，更有媒體人爆料該立委就是蔡易餘、陳明文2人，而蔡易餘11日也在臉書感嘆，民進黨立院黨團Line群組，「本質也是SPY x Family!（間諜家家酒）」

林智堅被控論文抄襲，遭台大撤銷碩士學位。蔡英文10日在中執會表示，相信林智堅沒有抄襲，下令全體黨公職「相信自己的同志」，支持林捍衛清白；惟據了解，有民進黨立委在黨團群組發難，質疑現在的辯論方向「當人民沒有判斷能力」，喊跟台大對幹恐是火上加油。

至於是誰在群組嗆聲？媒體人黃揚明上政論節目時點名，民進黨立委蔡易餘10日上午11點40分左右在民進黨團群組裡發言，「大家都不覺得我們現在的辯論方向，根本是當台灣人民沒有判斷能力，就要呼攏過去嗎？昨天記者會用凌晨12點半的電郵來說沒有陳述意見的機會，否定台大的學論審查，跟學校對著幹，根本是火上加油！」

黃揚明表示，一位擔任黨團幹部的資深立委同樣也在群組內提醒「請中央黨部謹慎處理」，民進黨立委陳明文接著回應，「民進黨跟台大對幹，這樣好？台灣人民相信台大？還是相信民進黨？」

對於被爆料在群組針對論文議題開砲，蔡易餘11日僅在臉書寫下，民進黨立院黨團Line群組，「本質也是SPY x Family!（間諜家家酒）」

《間諜家家酒》敘述一流間諜「黃昏」、擁有讀心術的「女兒」安妮亞及真實身份為代號睡美人的殺手「妻子」約兒組建一個臨時家庭，三人互相隱瞞真實身份，就此過起虛假的家庭生活，卻意外造成許多笑料，在上半年成為最受歡迎的動畫新番。