「中市國際事務委員」夏立言率團訪陸　盧秀燕：時機不宜、徒增困擾





▲台中市長盧秀燕。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對台海局勢緊張之際，國民黨副主席夏立言率團訪陸引發高度爭議，台中市長盧秀燕11日表示，時機確實不宜，徒增困擾。

盧秀燕表示，她一向在市政時間不會談黨務、也不會談選務，不過有人反映夏立言是台中市政府的國際事務委員，因此她特別表示一下態度。

盧秀燕說，台中市政府當初聘請夏立言擔任國際事務委員，因他是國家優秀的外交官，擔任過多國駐外大使，也擔任過外交部次長，因此借重他豐富的國際經驗來發展台中市的國際事務。不過，正值中國大陸演習威脅台灣的時候，她認為，這時候率團出訪「時機不宜，徒增困擾」。

夏立言一行人前往中國大陸展開7天行程，成員名單除了夏立言，隨行人員還有大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博及國民黨編審林子玄，7天行程地點集中於福建、浙江及珠三角、長三角地區，確實沒有北京，但相關行程將視實際狀況調整。

根據國民黨中央規劃，夏立言訪陸團於昨天下午1點搭乘廈門航空MF888班機前往廈門，11日至17日集中隔離7天、居家健康監測3天，21日展開正式行程，首先與福建台商、台生舉行餐敘座談，下午及動身前往廣州，22日上午拜訪廣州及東莞台商並舉行座談會，下午則拜訪深圳台商及台生。

隔日，將前往杭州，與浙江台商餐敘，24日上午前往昆山，下午與昆山（蘇州）與江蘇台商餐敘座談，25日上午前往嘉興、參訪嘉興台商、台生，下午則前往上海，26日上午與上海台商餐敘座談，結束後即前往廈門，並於27日上午返回台北。

針對時機點敏感，受到外界質疑，國民黨昨日對外說明，相關行程於6月時已安排，而當時並無法預知會有國際友人訪台、對岸實施軍演等情況，主要是考量到暑假期間出行，比較有足夠的時間可以配合防疫隔離10天的政策。

出訪名單部分，除了夏立言，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、副主任鄧岱賢、以及智庫董事高思博、國民黨編審林子玄等黨務人士，國民黨強調，出訪人員皆有經貿、法律事務專長，是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。