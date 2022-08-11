稱余正煌交論文「封鎖2年」　基進黨教授：林智堅才被蒙在鼓裡

▲林智堅日前深陷論文風波。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨桃園市長參選人林智堅日前深陷輿論漩渦，論文風波鬧得滿城風雨，有人砲轟也有人力挺。基進黨員、高醫性別所教授成令方就發文，直呼「林智堅啞巴吃黃蓮有苦說不出」，推論故事的來龍去脈，是因為余正煌發表論文後鎖起來，林和指導教授才完全蒙在鼓裡。

成令方10日上午在粉絲專頁「成令方教授 X 台灣基進」發文，說林智堅是啞巴吃黃蓮、有苦說不出，接著推理來龍去脈，「以我指導碩論18年的經驗，我推論如下……」首先她指出，林智堅的論文指導教授陳明通當所長時，曾好心幫助論文寫作遇到困境延畢的余正煌，把林的研究報告，交給余正煌參考。

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沒想到，余正煌卻大抄一番，沒有引用文字出處，完成後就交給指導教授李碧涵看，「李教授當然不知這背後的故事，於是順利通過口試。」之後林智堅提論文時，可能沒有查剛出爐的碩論，「也可能余正煌交論文時選擇封鎖2年，不對外公開，林智堅也查不到。所以林智堅＆指導教授完全蒙在鼓裡。」

▲成令方認為林智堅是啞巴吃黃蓮。（圖／翻攝自成令方教授 X 台灣基進）

成令方就表示，現在因為要選舉的關係，知道內幕的人就提供資料給對手打人，所以事情才會爆出來，「現在，除非上訴教育部，重啟學術倫理調查。」但她認為，翻案希望不大，因為林講的是處境知識，余告的是依法律規定，「誰先畢業誰先贏，余不一定會輸，所以說，法律是給懂的人用的工具，法律之前溫良謙恭讓是無效的。」最後質疑，「台大學倫會有努力發現真實？做到程序正義？有避免意識形態的干擾嗎？」

看到貼文後，就有許多人覺得不合理，「如果是余抄襲林的原稿，為何多處是余文有腳註，而林文則沒有」、「林智堅引用的文獻列表中，有余政煌的論文；此外，余政煌的口試委員為陳明通」、「妳也只是推論而已，妳敢保證嗎」、「林智堅的論文本身，都已經指出有引用余的碩論欸」、「鎖論文指的是鎖電子檔，國圖還是調閱得到紙本，妳反串要先講。」