　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

稱余正煌交論文「封鎖2年」　基進黨教授：林智堅才被蒙在鼓裡

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

▲林智堅日前深陷論文風波。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨桃園市長參選人林智堅日前深陷輿論漩渦，論文風波鬧得滿城風雨，有人砲轟也有人力挺。基進黨員、高醫性別所教授成令方就發文，直呼「林智堅啞巴吃黃蓮有苦說不出」，推論故事的來龍去脈，是因為余正煌發表論文後鎖起來，林和指導教授才完全蒙在鼓裡。

成令方10日上午在粉絲專頁「成令方教授 X 台灣基進」發文，說林智堅是啞巴吃黃蓮、有苦說不出，接著推理來龍去脈，「以我指導碩論18年的經驗，我推論如下……」首先她指出，林智堅的論文指導教授陳明通當所長時，曾好心幫助論文寫作遇到困境延畢的余正煌，把林的研究報告，交給余正煌參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，余正煌卻大抄一番，沒有引用文字出處，完成後就交給指導教授李碧涵看，「李教授當然不知這背後的故事，於是順利通過口試。」之後林智堅提論文時，可能沒有查剛出爐的碩論，「也可能余正煌交論文時選擇封鎖2年，不對外公開，林智堅也查不到。所以林智堅＆指導教授完全蒙在鼓裡。」

▲▼ 。（圖／翻攝自成令方教授 X 台灣基進）

▲成令方認為林智堅是啞巴吃黃蓮。（圖／翻攝自成令方教授 X 台灣基進）

成令方就表示，現在因為要選舉的關係，知道內幕的人就提供資料給對手打人，所以事情才會爆出來，「現在，除非上訴教育部，重啟學術倫理調查。」但她認為，翻案希望不大，因為林講的是處境知識，余告的是依法律規定，「誰先畢業誰先贏，余不一定會輸，所以說，法律是給懂的人用的工具，法律之前溫良謙恭讓是無效的。」最後質疑，「台大學倫會有努力發現真實？做到程序正義？有避免意識形態的干擾嗎？」

看到貼文後，就有許多人覺得不合理，「如果是余抄襲林的原稿，為何多處是余文有腳註，而林文則沒有」、「林智堅引用的文獻列表中，有余政煌的論文；此外，余政煌的口試委員為陳明通」、「妳也只是推論而已，妳敢保證嗎」、「林智堅的論文本身，都已經指出有引用余的碩論欸」、「鎖論文指的是鎖電子檔，國圖還是調閱得到紙本，妳反串要先講。」

►Timberland休閒鞋超級特惠逛起來！又帥又好穿、買了絕不後悔

ET快訊
機車男手放「禁忌部位」　後座女抖不停！網看傻：太急了吧
重回事故現場！騎士離奇「噴飛民權大橋下」亡　警追3大奪命原因
快訊／幫產婦詐保6738萬　禾馨最新聲明回應
柬埔寨當地慘況曝！　台商嘆：300個骨灰罈無法回家
老婆提早回家！驚見「丈夫與裸女躺床」　怒告卻輸了
大雷雨襲高屏！鄭明典曝「巨大對流雲又來了」　暴雨可能再現
俄空軍基地大爆炸！官方稱沒損失　衛星照曝嚴重慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹縣+678！兒童第2劑注射率僅4成　衛生局再度呼籲踴躍接種

外送哥「撞普渡鬼單」超震撼！網驚：以為衛生紙　同行勸1條路

林智堅抄襲案引發對立　「挺堅派vs挺台大派」發起網路連署

機車男手放「禁忌部位」　後座女抖不停！網看傻：太急了吧

飛柬埔寨慘況曝光！他嘆「最常見無名屍」：300個骨灰罈無法回家

烏龍！台南誤發居家隔離相關簡訊及LINE推播　1萬5千人收到

台中不法3業者「短繳空污費」被起訴了　環保署沒收1.1億

大雷雨襲高屏！鄭明典曝「巨大對流雲又來了」　暴雨可能再現

中元普渡驚見「新冠」上供桌　廖大乙親曝敬拜「防疫3寶」原因

稱余正煌交論文「封鎖2年」　基進黨教授：林智堅才被蒙在鼓裡

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

男自學0.38原子筆作畫　成品超驚艷！網：以為亂塗

台南火爆糾紛！轎車男「逼停聯結車」拿鐵條狂敲…下場糗大了

阿喜熱戀無尊...曝交往細節！ 放閃護愛「不可能有人對我這麼好」

炎亞綸「戀情數不完」國二獻第一次　認空窗3年「昨天還在曖昧」

休旅車國1開啟自動駕駛　追撞工程防撞車...釀2傷

竹縣+678！兒童第2劑注射率僅4成　衛生局再度呼籲踴躍接種

外送哥「撞普渡鬼單」超震撼！網驚：以為衛生紙　同行勸1條路

林智堅抄襲案引發對立　「挺堅派vs挺台大派」發起網路連署

機車男手放「禁忌部位」　後座女抖不停！網看傻：太急了吧

飛柬埔寨慘況曝光！他嘆「最常見無名屍」：300個骨灰罈無法回家

烏龍！台南誤發居家隔離相關簡訊及LINE推播　1萬5千人收到

台中不法3業者「短繳空污費」被起訴了　環保署沒收1.1億

大雷雨襲高屏！鄭明典曝「巨大對流雲又來了」　暴雨可能再現

中元普渡驚見「新冠」上供桌　廖大乙親曝敬拜「防疫3寶」原因

稱余正煌交論文「封鎖2年」　基進黨教授：林智堅才被蒙在鼓裡

將尚義曝張忠謀「6點下班秘密」　簡報要「反著做」日子才會好過

「以房養老」推不動　高市府倡「老屋換居」助長者換電梯房

日本A5和牛只要99元！憑學生證加購優惠39折　8／12起限定開賣

開車到花蓮玩…22歲男車內吵架秒開槍！丟包3友人逃回苗栗G了

「羽球王子」王子維搶戴時尚智能錶　商務、運動一錶搞定

竹縣+678！兒童第2劑注射率僅4成　衛生局再度呼籲踴躍接種

「鬼月前交車」父親仍臉垮！他兩難：不捨多放45天　內行1招破解

沈安烈日扛15公斤玩偶奔走　「慘中暑狂吐」求俏護士救急

屏東沿山公車一日券　「琉璃吊橋+涼山休憩區」熱門景點免費玩

梁朝偉自問：還能再突破自己嗎？　劉嘉玲爆料老公「很容易醉」

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

長髮女現身公司普渡！胸前粉色八字網看傻

「超強運4星座」8月旺到爆！財運、桃花擋不住

鄉民求「再給林智堅一次辯答機會」　模式曝光

1句林襄蠻正的讓他慘分手！女友怒嗆膚淺

快訊／雨區擴大上班注意！　5縣市大雨

下波疫情要來了　羅一鈞：快打疫苗、備快篩

本週偏財運血型+生肖TOP5　O型搭這生肖旺到爆

正妹女警制服藏D奶超火辣！　學弟搶告白

更多熱門

相關新聞

台大啟動調查陳明通　沈富雄預言結果：將自請辭職

台大啟動調查陳明通　沈富雄預言結果：將自請辭職

民進黨桃園市長參選人林智堅碩論被認定抄襲，遭台灣大學撤銷碩士學位，而其指導教授、國安局長陳明通將被台大調查。對於台大會如何處置陳明通？前立委沈富雄11日在節目中指出，台大將明快地做出解聘的決定，而陳明通很可能在此之前就自請辭職。

蔡英文令全黨挺林智堅　林佳龍未正面表態

蔡英文令全黨挺林智堅　林佳龍未正面表態

周佳琪參選屏東市長　拚勝選回報同志支持

周佳琪參選屏東市長　拚勝選回報同志支持

不甩夏立言人在大陸！張善政開嗆對岸：我們不吃這一套

不甩夏立言人在大陸！張善政開嗆對岸：我們不吃這一套

被酸當民進黨主席　王浩宇發聲了

被酸當民進黨主席　王浩宇發聲了

關鍵字：

林智堅余正煌論文抄襲提告律師呂秋遠2022九合一大選2022桃園市長碩士成令方

讀者迴響

熱門新聞

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

高嘉瑜又開砲！　「一段話」酸爆林智堅

Netflix被擠下！　全球最大串流平台換人當

睡覺別吹電風扇！傷身原因曝　專家推「3睡姿超好入眠」

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

裴洛西兒子陪同訪台　美媒：動機不單純

被騙去柬埔寨　前任爸媽求「飛去救兒」她拒遭罵：台女

眾量級交往7年「現蹤戶政事務所」！

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

B2廁所聽見女孩哭聲　2教官見恐怖1幕急撤退

宜蘭親子民宿浴室玻璃門爆裂　3女童滿身血

大量年輕人「柬埔寨機場打卡」完蛋了！真相曝光

4少年報警喊「60人互砍」！下場慘了

恐雙颱共舞！米雷最快今生成　3縣市大雨

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

更多

最夯影音

更多
《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬

《角頭》演員涉柬埔寨詐騙　3個月拐82台人削5千萬
印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

印度男剛走過路秒坍塌　險掉超大坑洞嚇到定格

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

轎車不爽被叭逼停聯結車　路肩持鐵管嗆聲還敲玻璃

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

日本商店燦笑柴柴老闆　趴櫃檯搖尾客人全融化

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

王鶴棣誇虞書欣：每句台詞都甜　她怕走光喬衣…他暖幫擋鏡頭！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面