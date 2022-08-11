批無視基層與青年心聲　他狠嗆：真正一屍五命的是國民黨吧？

▲台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波延燒，民進黨立委高嘉瑜憂心年底北北基桃竹選情會「一屍五命」；然而，台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博則反諷，國民黨副主席夏立言10日率團訪陸，從國民黨青年的反應來看，「真正一屍五命的是國民黨吧？」

針對藍營青壯派盼黨高層停止出訪一事，藍士博11日在臉書上發文，點出國民黨基層對夏立言訪陸的回應，包括：台北市議員李明賢喊「真的很e04」、台中市議員張彥彤批夏立言為「敗家老頭」、台中市長盧秀燕表示「時機不宜、徒增困擾」、國民黨青年更發出聯合聲明，盼夏立言暫緩訪陸，呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」。稍早國民黨桃園市長參選人張善政也終於做出回應，嗆對岸「我們不吃武力威脅這一套」。

相較於國民黨台北市長參選人蔣萬安稱訪陸團是去「討公道、關心年輕人」，藍士博則開轟「笑死人，自己政黨的年輕人不關心，反而去關心中國的年輕人？」

藍士博補充，由此可見國民黨相當不重視基層與青年的心聲，「選情已相當不樂觀，拼命靠抹黑才好不容易挽回一點顏面，這時候訪中又前功盡棄」；他痛批，夏立言訪陸這趟「犧牲青年世代與台灣前途的投降之旅，才是國民黨真正的『一屍五命』！」

不過，蔣萬安今天出席物資捐贈活動時澄清，國民黨這次訪陸是因為接到很多台商的陳情，這些人不只是在大陸的台商，還有的因為貨品標有ROC台灣無法出貨，就在海關被扣押、銷毀，損失慘重。但這個時候，民進黨全體靜音拿不出辦法，經濟部甚至說「不反對改標中國台灣，唯一的做法解決方式，就是貼貼紙」，照他們過去的邏輯，這就是賣台、喪權辱國。

「總統蔡英文說，台灣必須保持對話」蔣萬安表示，國民黨這次去關心台商、台生、就業創業青年等，了解這些人遇到的困難並協助，就是保持一個對話空間，看是否能通過民間的力量給予協助。