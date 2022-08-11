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暖警抱迷途女童尋家　烈日下「爸氣背影」父愛爆表

▲暖警單手抱起迷途女童挨家挨戶尋找。（圖／中壢警分局提供）

▲暖警單手抱起迷途女童挨家挨戶尋找。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名2歲女童10日獨自蹲坐在大馬路邊疑似迷途，員警莊守翔接獲報案後前往處理，他以自己身為二寶爸感同身受父愛大爆發，一手抱女童沿途挨家挨戶詢問，終於在巷口踫到女童父親順利協助返家，原來是女童誤開大門外出迷途。

▲▼二寶員警莊守翔父愛大爆發一手抱起女童，在艷陽下馬路尋找女童家。（圖／中壢警分局提供）

▲▼二寶員警莊守翔父愛大爆發一手抱起女童，在艷陽下馬路尋找女童家。（圖／中壢警分局提供）

▲▼二寶員警莊守翔父愛大爆發一手抱起女童，在艷陽下馬路尋找女童家。（圖／中壢警分局提供）

豔陽高照的午後14時許，1名2歲女童赤腳蹲坐在桃園市中壢區龍岡路三段人行道疑似迷途，一旁熱心店家擔心發生危險便報案請警方協助。中壢警分局龍興派出所警員莊守翔、古泓接獲報到場，女童面對詢問只是用她圓滾滾、水汪汪的雙眼看著所有人，育有兩幼女的莊員這時父愛噴發，一手抱起女童溫柔安撫，推測女童約2歲且沒穿鞋，研判應該不會走遠，便土法煉鋼挨家挨戶詢問。

▲終於在巷口與女童父親不期而遇。（圖／中壢警分局提供）

▲終於在巷口與女童父親不期而遇。（圖／中壢警分局提供）

在詢問多間住戶及店家後，終於有人表示曾看過女童，並向員警指路，但員警抵達民眾所指住家後，不論如何按電鈴及叫喊都無人回應，正當一籌莫展時，突然女童眼神直盯著巷口並大喊「爸爸」，一名男子本來拖著疲憊的身軀走向家門，定神一看卻發現女兒被員警抱著，驚慌地大喊「怎麼回事！」趕緊上前。

經了解，女童母親從事外送工作，當時在家睡午覺休息準備跑夜班，女童應是好奇誤開啟大門才跑出去玩耍，不料走出巷口迷途才會蹲坐在路邊，幸好熱心民眾察覺有異報警，員警抱著女童沿街找回家的路，在其家門前巧遇父親下班返家，這才結束女童一場驚險流浪記。

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