年輕人被騙到柬埔寨囚禁　蔡正元酸「免訝異」：畢竟容易被民進黨騙

▲近來頻傳民眾到柬埔寨海外打工遭囚禁凌虐，警方到桃園機場進行宣導。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

台人赴柬埔寨打工，卻被騙去做詐騙，甚至遭到人蛇集團暴力控制的事件頻傳，對此，蔣萬安後援會榮譽總會長、前國民黨立委蔡正元表示，為什麼會有那麼多台灣年輕人被騙去柬埔寨做詐騙、被虐打、被性侵，「因為台灣年輕人這麼容易被民進黨騙，有什麼好訝異的！」

近期傳出詐騙集團以高薪誘拐台灣年輕人赴柬埔寨，不少台灣年輕人前往應徵卻落入人口販運集團手中，被迫從事詐騙工作，不從者被囚禁、毆打，甚至性侵，且在檢警近期破獲的案件中，發現竟有人遭詐團以招募海外勞工為名，抵達後卻遭摘器官販賣。

而對於詐騙情況，蔡正元10日在臉書提出5項問題，包含：為什麼有那麼多台灣年輕人要赴柬埔寨工作？為什麼那麼多赴柬埔寨工作的人，是去從事電信詐騙工作？為什麼那麼多去從事詐騙工作的人，會被虐打和性侵？為什麼那麼多黑幫管道能在台灣騙年輕人去做詐騙工作？為什麼台灣發明出來的電信詐騙會這麼盛行？

文末，蔡正元也自己提出解答，蔡正元指出，答案正是，台灣年輕人這麼容易被民進黨騙，「會被騙去柬埔寨做電信詐騙，有什麼好訝異的！」

▼前立委蔡正元8日在臉書發文「台灣年青人這麼容易被民進黨騙，會被騙去柬埔寨做電信詐騙，有什麼好訝異的！」。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

