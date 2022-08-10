後視鏡撞2警「挨罰9萬還要吊照」　控警未穿反光背心...法官打臉

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓男子駕駛自小貨車，行經屏東市民生與工業路口時，因交通事故，撞及兩名執勤員警，被警方開單告發，裁罰新臺幣9萬元，吊銷小型車普通駕駛執照，3年內不得考領；他不服，當時員警未穿反光背心且穿暗色衣服，致車輛後視鏡擦撞員警聲請撤銷該處分，法官審理傳喚被害人到庭，證實當天有穿反光背心，判徐敗訴，還是要受罰，全案還可上訴。

判決指出，徐姓男子駕駛自用小貨車於2021年11月28日晚間8時許，行經屏東市民生路、工業路段時，車子擦撞巫等2名正在處理交通事故的警員，員警將他攔下告發，開罰9萬元，吊銷駕照、3年內不得報考。

徐男表示，案發時，他依該路段規定速限行駛，因現場有車禍發生，交通混亂，而值勤員警因穿著暗色衣服並未著反光背心站立於道路中央，為閃躲其他車輛，不慎以車輛之後視鏡擦撞路中巫姓等2名員警，2員警身體並未受傷，並非有意撞傷對方，希望撤銷處分。

法官傳喚證人到場，證人表示當時有穿著反光背心執勤，且徐男於筆錄中亦回答沒有注意到路中的執勤員警，而2名執勤員警確實亦因該件交通事故而受傷，原告縱無故意，仍有過失，因此判他敗訴，仍要接受處分。