地方媽媽「挺豪乳」接兒遭偷拍！公開火辣照回擊　傲人身材全曝光

▲梅迪納穿著火辣接送兒子竟遭其他家長偷拍。（圖／翻攝自IG／vanesita_medina_c）



記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞一名年輕媽媽日前開車送4歲兒子上學，沒想到卻被其他家長偷拍，原因是她的穿著太過暴露，不應該穿這樣出現在學校附近。結果這段偷拍影片在網路上曝光後，反而讓這位媽媽爆紅，本業是律師也是健身模特兒的她表示，「謝謝你讓我出名，我想穿什麼就穿什麼，你偷拍我兒子才是犯法。」

▲梅迪納是一名律師也是名健身模特兒。（圖／翻攝自IG／vanesita_medina_c）



根據《太陽報》報導，來自玻利維亞的梅迪納（Vanessa Medina）是一名律師也是名健身模特兒，身材相當火辣的她，常常穿著清涼的運動服裝接送4歲兒子上下課，沒想到一對爆乳和細腰，竟引發其他保守家長不滿，將她接送孩子的畫面偷拍下來傳到網路上，更大肆批評她不該穿這樣出現在學校。

結果這段影片反而讓梅迪納爆紅，她的Instagram追蹤人數短短幾天內飆升至12.5萬，而梅迪納也親自在臉書回應這名偷拍家長，「謝謝你讓我出名，我想穿什麼就穿什麼。」她更分享了幾張自己穿著火辣的照片表示，「感謝所有支持並替我辯護的人，那位母親確實想詆毀我，但她並不知道在網路上曝光我4歲兒子的模樣已經犯法。」

梅迪納說，雖然其他家長不停批評，但這讓她的自信心更加茁壯，「我是一名健康的媽媽，關心自己的外表、吃得健康、做足夠的運動，我用世界上所有的愛工作和照顧我的兒子。」她更開玩笑表示，下次若在學校遇到這名偷拍的媽媽，「我會邀請她來一起運動，而不是偷拍和謾罵。」

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