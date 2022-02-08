　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地方媽媽「挺豪乳」接兒遭偷拍！公開火辣照回擊　傲人身材全曝光

▲▼地方媽媽「挺豪乳」接兒遭偷拍！公開火辣照回擊　傲人身材全曝光。（圖／翻攝自IG／vanesita_medina_c）

▲梅迪納穿著火辣接送兒子竟遭其他家長偷拍。（圖／翻攝自IG／vanesita_medina_c）

記者張方瑀／綜合報導

玻利維亞一名年輕媽媽日前開車送4歲兒子上學，沒想到卻被其他家長偷拍，原因是她的穿著太過暴露，不應該穿這樣出現在學校附近。結果這段偷拍影片在網路上曝光後，反而讓這位媽媽爆紅，本業是律師也是健身模特兒的她表示，「謝謝你讓我出名，我想穿什麼就穿什麼，你偷拍我兒子才是犯法。」

▲▼地方媽媽「挺豪乳」接兒遭偷拍！公開火辣照回擊　傲人身材全曝光。（圖／翻攝自IG／vanesita_medina_c）

▲梅迪納是一名律師也是名健身模特兒。（圖／翻攝自IG／vanesita_medina_c）

根據《太陽報》報導，來自玻利維亞的梅迪納（Vanessa Medina）是一名律師也是名健身模特兒，身材相當火辣的她，常常穿著清涼的運動服裝接送4歲兒子上下課，沒想到一對爆乳和細腰，竟引發其他保守家長不滿，將她接送孩子的畫面偷拍下來傳到網路上，更大肆批評她不該穿這樣出現在學校。

結果這段影片反而讓梅迪納爆紅，她的Instagram追蹤人數短短幾天內飆升至12.5萬，而梅迪納也親自在臉書回應這名偷拍家長，「謝謝你讓我出名，我想穿什麼就穿什麼。」她更分享了幾張自己穿著火辣的照片表示，「感謝所有支持並替我辯護的人，那位母親確實想詆毀我，但她並不知道在網路上曝光我4歲兒子的模樣已經犯法。」

梅迪納說，雖然其他家長不停批評，但這讓她的自信心更加茁壯，「我是一名健康的媽媽，關心自己的外表、吃得健康、做足夠的運動，我用世界上所有的愛工作和照顧我的兒子。」她更開玩笑表示，下次若在學校遇到這名偷拍的媽媽，「我會邀請她來一起運動，而不是偷拍和謾罵。」

►女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下　超扯片曝！旁人冷血笑呵呵
►2歲嬰心臟燒破洞！誤吞電池「血液變酸」惹禍　爸媽忍痛放棄急救
►正妹婚後驚覺「老公不倫妹妹」　拍到房內親密片！崩潰離婚

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫
新北一家四口確診　陳時中：追蹤不到來源與關連
桃園+16！　日翊物流+6確診、亞旭增7人染疫
勤業眾信證實「信義區辦公室」同仁確診　接觸者全員快篩
獨／才開4年　台中凱擘影城突宣布熄燈
快訊／今本土增26例！　新北出現不明感染源
LIVE／確診女在信義區大樓上班　陳時中最新說明
快訊／勤業眾信員工傳確診　 內部信曝光
板橋一家四口確診！染疫女信義區上班　會計師事務所急曝3天足跡
快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班
獨／「馴獸師」張智峰復出！　加入T1職籃這隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠後遺症恐奪命！研究：確診者心血管疾病風險增　無論輕重症

地方媽媽「挺豪乳」接兒遭偷拍！公開火辣照回擊　傲人身材全曝光

恐怖媽不照顧！6幼孩全身泥土長頭蝨　1歲嬰餓到吃下自己排泄物

女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下　超扯片曝！旁人冷血笑呵呵

台灣開放福島食品獲日媒關注！登「頭版第2條」　解禁獲日政府證實

OL下班回家「噴完酒精」點蚊香　全身著火60%面積燒燙傷！

日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

2歲嬰心臟燒破洞！誤吞電池「血液變酸」惹禍　爸媽忍痛放棄急救

2歲女童「院子吃餅乾」突然死亡　神秘死因嚇壞居民：惡鄰居下毒

日媒：美軍劍指中國　動員逾萬兵力沖繩近海軍演

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

新冠後遺症恐奪命！研究：確診者心血管疾病風險增　無論輕重症

地方媽媽「挺豪乳」接兒遭偷拍！公開火辣照回擊　傲人身材全曝光

恐怖媽不照顧！6幼孩全身泥土長頭蝨　1歲嬰餓到吃下自己排泄物

女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下　超扯片曝！旁人冷血笑呵呵

台灣開放福島食品獲日媒關注！登「頭版第2條」　解禁獲日政府證實

OL下班回家「噴完酒精」點蚊香　全身著火60%面積燒燙傷！

日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

2歲嬰心臟燒破洞！誤吞電池「血液變酸」惹禍　爸媽忍痛放棄急救

2歲女童「院子吃餅乾」突然死亡　神秘死因嚇壞居民：惡鄰居下毒

日媒：美軍劍指中國　動員逾萬兵力沖繩近海軍演

富邦9日移師嘉義市　3月3日與桃猿熱身賽　

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦：萊豬怎不聽馬「牛豬分離」原則

中華女足搭專機梅花座、分流今下午5點抵台　9確診者3人已康復

台日交流賽能打嗎？兄弟部分主力婉拒

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

勞動、國保、農保三大基金　去年大賺4915.5億元、收益率將近1成

勤業證實「信義區辦公室」同仁確診！　接觸者全員快篩

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

國際熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

264張彩券全中　幸運男爽贏367萬

俄內部憂侵烏代價難度高　美攔截內容曝光

追不過Omicron　南韓宣布放棄檢測和追蹤

快訊／拜登政府二次對台軍售　售28億「愛國者系統」

紅包紙鈔印「天地銀行」　學生怒：這是冥幣

地方媽「挺豪乳」接兒遭偷拍　公開火辣照回擊

女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下

美軍增援部隊　陸續抵波蘭

高命中率滅蚊秘技曝光！手掌方向是關鍵

多倫多大學新年發紅包！學生打開驚見全是冥紙

馬斯克4年前推文惹大禍　特斯拉遭SEC控證券詐欺

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

更多熱門

相關新聞

政院：簽訂健身契約參考「五要原則」　保障消費者權益

政院：簽訂健身契約參考「五要原則」　保障消費者權益

行政院消費者保護處6日提醒，消費者在與健身中心或教練簽訂契約時，可依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」、「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並參考「服務資訊要明確」、「推介貸款要說明」、「因應疫情要衡平」、「終止契約要合理」及「履約保障要提供」等原則，維護自身權益。

蔡易餘與合體山田摩衣　簡單拳擊健身甩油

蔡易餘與合體山田摩衣　簡單拳擊健身甩油

7天運動計畫輕鬆告別小腹人

7天運動計畫輕鬆告別小腹人

美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

「6款運動小物」維持身材好簡單

「6款運動小物」維持身材好簡單

關鍵字：

玻利維亞健身

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面