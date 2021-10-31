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祖父性侵11歲童成孕　教會竟闖醫院阻墮胎！民眾上街怒轟違反人權

▲▼玻璃維亞女童遭性侵致孕後還被阻止墮胎，引發當地民眾不滿，憤而走上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻璃維亞11歲女童遭性侵致孕後還被阻止墮胎，引發當地民眾不滿，憤而走上街頭抗議，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

南美洲國家玻利維亞東部聖克魯斯（Santa Cruz）地區，一名11歲女童遭同住的繼祖父性侵致孕，還被當地天主教會阻撓墮胎，引發了人權活動人士與教會之間的激烈衝突。

綜合《衛報》等外媒報導，玻利維亞一名11歲女孩因為父母必須前往行政首都拉巴斯（La Paz）工作，而被送到61歲的繼祖父家居住。然而，女童住進繼祖父家後，竟慘遭對方亂倫性侵長達5個月，甚至還因此懷了身孕。

當地婦女團體領袖賈西亞（Ana Paola García Villagomez）指出，女孩甚至不知道懷孕意味著什麼，直到她告訴表姐，她感到肚子裡有東西在動，表姐察覺不對勁向大人反映，女童的母親才得以發現真相並報警揭發此事。

▲▼玻璃維亞女童遭性侵致孕後還被阻止墮胎，引發當地民眾不滿，憤而走上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

玻利維亞憲法法院曾在2014年做出裁決，允許被強暴、亂倫或危險懷孕的女性墮胎，因此已懷孕22週的女童隨後被送往醫院，並原定於在10月22日墮胎。豈料，手術當天，女童的母親在一名自稱是教會律師的婦女的陪同下，告知院方女孩改變了主意，決定不墮胎。

於是，這名女孩從醫院被轉移到一個由教會經營的未成年母親收容所，而女童母親也和女權團體失去了聯繫。原來，儘管法院裁定，女性遭性侵懷孕要墮胎，不必申請法院命令，但由於當地天主教徒立場保守，墮胎仍被視為是一種罪，因此教會得知消息後立刻聯繫了女童的母親，說服她反對墮胎。

賈西亞指出，「明顯的，拒絕墮胎是天主教會操縱下的結果，他們綁架了女孩，讓母親噤聲，這已經侵犯了女童的人權，並將她的生命陷入危險之中。」教會發言人英齊（Susana Inch）則表示，「我們有道德和法律義務保護嬰兒與未成年母親的生命，無論是發生性暴力或危險懷孕，我們都要保護和挽救生命。」

▲▼玻璃維亞女童遭性侵致孕後還被阻止墮胎，引發當地民眾不滿，憤而走上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

天主教聖克魯斯總教區則認為，「一次的犯罪無法化解另一宗罪」，並承諾將為女童與其未出生的孩子提供免費住宿和照顧。然而，玻利維亞人權監察員辦公室表示，由於女童本身希望能拿掉小孩，因此他們將全力協助女童墮胎，並以「違反照顧義務」、「強迫懷孕」等罪名，控告教會和女童母親。

這起事件也在玻利維亞引發漣漪效應，不少民眾紛紛自主上街，高舉「女孩不是媽媽，未成年懷孕是酷刑」、「這不是愛護生命，這是反人權」的標語，要求政府將墮胎合法化。數據顯示，玻利維亞去年就有3萬9999名未成年少女懷孕，等同於每天約有104名未成年人懷孕。

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