學生引爆催淚瓦斯　玻利維亞大學踩踏釀4死70傷！恐怖推擠畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

玻利維亞一所大學9日發生恐怖意外，由於一個催淚瓦斯罐在學生集會中被引爆，導致推擠踩踏，造成4人死亡及逾70人受傷，其中5名傷者還在加護病房。事發當時學生爭相逃跑的影片在網路上曝光，畫面相當驚人。

根據《法新社》，這起意外發生於玻利維亞東南部波托西市（Potosi）的湯瑪斯佛里亞斯自治大學（Tomas Frias Autonomous University），校長洛佩茲（Pedro Lopez）說明，事發時有數百名學生聚集在封閉的體育館，參加學生會選舉。警察局長伊桑多（Bernardo Isnado）表示，集會中發生激烈爭辯，至少一名學生引爆催淚瓦斯罐，引發踩踏事件。

當地檢察官喬克（Roxana Choque）表示，有5名傷者還在加護病房，且許多傷者多處受傷，包括骨折，死者則死於窒息。一名不願具名的女子哭著表示，她的女兒正在加護病房，「他們會把我的女兒活著還給我嗎？」

政府已宣布對此事進行調查，警務官員巴奇可（Nelson Pacheco）指出，現已逮捕二名嫌犯，其中一人是參與召集集會的學生領袖，另一人涉嫌引爆催淚瓦斯罐。

學生衝突在玻利維亞並不罕見，過去也曾有人使用催淚瓦斯。而玻利維亞另一所大學去年3月也在集會中爆發衝突，導致欄杆倒塌，造成12名學生身亡。

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