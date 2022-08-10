「蔡英文挺錯對象！」朱立倫喊話：別為一個林智堅毀掉台大





▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對台大倫會針對林智堅論文抄襲案建議撤銷碩士學位，國民黨主席朱立倫今（10）日晚間表示，政治跟選舉是一時的，不能為了一個人，毀掉台大，甚至讓台灣國際聲譽受到莫大傷害。

「蔡總統，妳該挺的是台大」，朱立倫表示，調查結果非常明顯的證明，林智堅論文就是抄襲，這是一個台灣最高學府基於學術良心，基於捍衛教育所做出來的決定。台大是國內的最高學府，是台灣的國際學術的聲望的代表，當然要堅定支持台大的決定，「我自己身為台大校友、也是台大教授出身」，對於學校在這樣壓力之下堅定做出這樣的決定，這是台大捍衛學術倫理，捍衛校譽的最堅定的作為。

朱立倫呼籲，所有台大的校友都應該要為了台大的校譽，為了台大的學術倫理標準，共同來支持、來捍衛台大的決定。他也喊話總統蔡英文，「妳身為台大的校友，應該要站出來明確的支持台大的決定，這不但代表我們的學術良心，也代表這個社會道德的最低標準」，是非曲直絕對不容許扭曲。

朱立倫再次喊話蔡英文，政治是一時的，選舉更是一時的，不能為了一個人，毀掉台大、傷害台大，甚至讓台灣的國際聲譽受到莫大的傷害，如果失去了道德的底線，沒有了最基本的是非曲直黑白，台灣的教育就毀了，下一代該怎麼辦？

朱立倫說，呼籲蔡英文總統以及民進黨所有台大的校友們，要堅定的捍衛台大的聲譽，捍衛我們的學術良心、學術倫理，同時要對這個社會的道德最底線、是非黑白曲直，大家共同發出怒吼，講出你的良心話。

「這是一個最基本的道德底線，絕對不是一個政黨、一個個人的想法」朱立倫說，希望大家都秉持這樣的最基本的道德良心，說出真話，不要為了政治，為了權力，為了個人一人之私，再做傷害台灣，傷害社會，傷害台大的事情。